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Особая версия Ford Aspire Blu по цене Lada Vesta появилась на рынке

Компания Ford представила на рынке особую версию бюджетного седана Aspire Blu. Стоимость новинки стартует от 700 000 рублей, что соразмерно с ценником предмаксимальной комплектации Lada Vesta.
Особая версия Ford Aspire Blu по цене Lada Vesta появилась на рынке

Ford Aspire в особой модификации отличается от обычного варианта эксклюзивной доработкой кузова. Дизайнеры подготовили для новинки радиаторную решетку в глянцево-черном исполнении и оригинальные тонированные диски из легкосплавных материалов. Передний бампер и двери автомобиля украсили синие вставки, а кузов оформлен специальными наклейками.

В салоне обновленного седана появился продвинутый мультимедиакомплекс, дополненный «парящим» тачскрином на 7,0 дюймов. Спецверсия американского авто оценена в 750 000 рупий (порядка 700 000 рублей). За такую сумму можно приобрести предмаксимальную комплектацию Lada Vesta.

Обычная четырехдверная модель Ford Aspire, предназначенная для рынка Индии, является укороченным вариантом рестайлингового Figo. От донора машину отличают видоизмененная оптика, переработанные бампера и решетка радиатора. Автомобиль оснащается 1,2-литровым Ti-VCT на 96 л. с. или 1,5-литровым турбодизелем на 100 л. с. Моторы работают в дуэте с 5-ступенчатой МКПП или 6-диапазонной АКПП. В модели, среди прочего, имеются датчики парковки, кондиционер, кнопочный запуск мотора, передние подушки безопасности.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:30

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