Анастасия Заворотнюк показала в честь Дня Победы архивное семейное фото

Снимок Заворотнюк сопроводила рассказом о своих дедушках и бабушках, которые прошли войну и остались живы, хотя и получили множество ранений, которые позднее давали о себе знать. Также актриса поймала себя на мысли, что во время Великой Отечественной Войны многим юношам пришлось пережить страшные события, потому нынешнему поколению следует помнить о героях и передавать истории о предках своим наследникам. Именно они ценой своей жизни отвоевали мир в стране, за что им низкий поклон, заключила Заворотнюк.Стоит отметить, что снимок с семьей актрисы вызвал неимоверный интерес среди поклонников, которые отметили сходство матери актрисы и маленькой будущей звезды телеэкранов. За короткое время пост Заворотнюк собрат множество лайков и восторженных комментариев.