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Анастасия Заворотнюк показала в честь Дня Победы архивное семейное фото

Известная актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк опубликовала на своей странице в Instagram архивное семейное фото в честь Дня Победы. Поклонники отметили, что их любимица имеет сходство с матерью, которые похожи как две капли воды.
Анастасия Заворотнюк показала в честь Дня Победы архивное семейное фото

Снимок Заворотнюк сопроводила рассказом о своих дедушках и бабушках, которые прошли войну и остались живы, хотя и получили множество ранений, которые позднее давали о себе знать. Также актриса поймала себя на мысли, что во время Великой Отечественной Войны многим юношам пришлось пережить страшные события, потому нынешнему поколению следует помнить о героях и передавать истории о предках своим наследникам. Именно они ценой своей жизни отвоевали мир в стране, за что им низкий поклон, заключила Заворотнюк.

Стоит отметить, что снимок с семьей актрисы вызвал неимоверный интерес среди поклонников, которые отметили сходство матери актрисы и маленькой будущей звезды телеэкранов. За короткое время пост Заворотнюк собрат множество лайков и восторженных комментариев.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:04

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