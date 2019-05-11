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Под Саратовом в ДТП с автобусом и легковым авто погибли два человека

Под Саратовом сегодня ночью произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового авто. В результате аварии два человека погибли, восемь пострадали, информирует областное УГИБДД.
Под Саратовом в ДТП с автобусом и легковым авто погибли два человека

Согласно информации, ДТП зафиксировано недалеко от населенного пункта Сергиевский на 350-м км дороги Саратов - Сызрань - Волгоград водитель. Автомобиль Daewoo Nexia в какой-то момент выехал на «встречку», после чего столкнулся с маршрутным автобусом «Волжанин», следовавший по маршруту из Волжанска в Саранск.

В салоне общественного транспорта находились 25 человек, а смертельные травмы получил автоводитель и один из пассажиров «легковушки». Обстоятельства смертельного ДТП предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 07:44

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