Под Саратовом в ДТП с автобусом и легковым авто погибли два человека





Согласно информации, ДТП зафиксировано недалеко от населенного пункта Сергиевский на 350-м км дороги Саратов - Сызрань - Волгоград водитель. Автомобиль Daewoo Nexia в какой-то момент выехал на «встречку», после чего столкнулся с маршрутным автобусом «Волжанин», следовавший по маршруту из Волжанска в Саранск.В салоне общественного транспорта находились 25 человек, а смертельные травмы получил автоводитель и один из пассажиров «легковушки». Обстоятельства смертельного ДТП предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.