Яна Рудковская поделилась «мистическим» видео с участием Евгения и Александра Плющенко

Как объяснила Рудковская, между представленными роликами разница в 17 лет: ее супруг Евгений Плющенко исполнял программу в 2002 году, а сын Александр – в 2019-м. В данном видео продюсер заметила некую «мистику», начинающуюся на вращениях фигуристов. На 38-й секунде просматривается синхронность выступления родителя и наследника.Подписчиков не оставила равнодушной публикация Рудковской. Многие согласились, что в номерах старшего и младшего Плющенко, действительно, есть что-то мистическое. Поклонники удивились, как в разных постановках, при разной скорости исполнения и разной музыке отец и сын в один момент сделали одинаковый элемент так синхронно. Фанаты восхитились талантом маленького фигуриста.