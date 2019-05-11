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Яна Рудковская поделилась «мистическим» видео с участием Евгения и Александра Плющенко

Яна Рудковская подготовила для подписчиков личного Instagram-профиля коллаж с отрывками номеров Евгения и Александра Плющенко из программы «Посвящение Майклу Джексону». «Мистическое» видео вызвало восторг у поклонников звездного семейства.
Яна Рудковская поделилась «мистическим» видео с участием Евгения и Александра Плющенко

Как объяснила Рудковская, между представленными роликами разница в 17 лет: ее супруг Евгений Плющенко исполнял программу в 2002 году, а сын Александр – в 2019-м. В данном видео продюсер заметила некую «мистику», начинающуюся на вращениях фигуристов. На 38-й секунде просматривается синхронность выступления родителя и наследника.

Подписчиков не оставила равнодушной публикация Рудковской. Многие согласились, что в номерах старшего и младшего Плющенко, действительно, есть что-то мистическое. Поклонники удивились, как в разных постановках, при разной скорости исполнения и разной музыке отец и сын в один момент сделали одинаковый элемент так синхронно. Фанаты восхитились талантом маленького фигуриста.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:33

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