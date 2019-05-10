АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Прослушивание музыки в рабочее время повышает продуктивность
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Ученые доказали, что люди склонны доверять машинам личную информацию

Американские ученые доказали, что люди склонны доверять машинам личную информацию. Согласно выводам исследования, опубликованным в издании Phys, такая тенденция может привести к непредсказуемому поведению в Сети.
Ученые доказали, что люди склонны доверять машинам личную информацию

В ходе исследования экспертов из Университета штата Пенсильвания выяснилось, что люди чаще передают финансовые сведения и личные данные машинам. К примеру, данные о себе пользователи охотнее оставляют компьютеризированному помощнику, а не туристическому агенту. По мнению ученых, эта тенденция говорит о запуске убеждения об отставании человека от ИИ. Людей переубеждает то, что машины не сплетничают, не имеют собственного мнения и незаконных планов на использование частной информации.

Данное исследование должно предупредить пользователей Сети об опасностях доверия роботизированным интерфейсам. В частности, доверие ИИ может отразиться положительно, так и отрицательно на поведении в Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Глубоководные морские рыбы развили
Ученые доказали, что люди склонны
Ирина Шейк продемонстрировала любимое
Врач раскрыл секрет преображения Стаса
В Британии археологами найден
Звезду «Склифосовского» Ирину Сенотову
В ДТП на Кубани погибла 1,5-месячная
Ученые рассказали о влиянии сокращения
Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному
Meizu 16Xs назвали конкурентом Xiaomi
Эксперт рассказал о выборе автомобиля
Николай Басков анонсировал выход клипа
Сборная России по хоккею ведет со
«Пряталась под трупами, чтобы выжить»:
Кардиолог назвал способы распознать
Эксперты iFixit заявили о легкости
Анастасия Волочкова сообщила о миллионе
Ученые: Прослушивание музыки в рабочее
Эксперты назвали простые правила для
Станислав Садальский опубликовал
На снимках показано самое дорогое купе
В Рязани экстренно эвакуируют два
В Англии открылась огромная воронка
Йохан Филип Асбек намекнул на появление
Анфиса Чехова в ответ на критику
Эксперты рассказали о продуктах,
Певицу МакSим могут выписать уже через
По улицам Башкирии прогулялся странный
Ирину Корчевникову сняли с должности
Эксперты: Операции по увеличению пениса
Просмотреть все новости