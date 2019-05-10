Ученые доказали, что люди склонны доверять машинам личную информацию





В ходе исследования экспертов из Университета штата Пенсильвания выяснилось, что люди чаще передают финансовые сведения и личные данные машинам. К примеру, данные о себе пользователи охотнее оставляют компьютеризированному помощнику, а не туристическому агенту. По мнению ученых, эта тенденция говорит о запуске убеждения об отставании человека от ИИ. Людей переубеждает то, что машины не сплетничают, не имеют собственного мнения и незаконных планов на использование частной информации.Данное исследование должно предупредить пользователей Сети об опасностях доверия роботизированным интерфейсам. В частности, доверие ИИ может отразиться положительно, так и отрицательно на поведении в Сети.