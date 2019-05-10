Ирина Шейк продемонстрировала любимое нижнее белье на эротическом фотоснимке
Ирина Шейк опубликовала в Instagram откровенный снимок, показав любимое нижнее белье. Один из пользователей назвал ее «горячей».
Модель в очередной раз порадовала свою армию подписчиков новым эротическим снимком. На этот раз она решила продемонстрировать им обожаемый комплекс нижнего белья. На изображении из одежды на Ирине Шейк только два элемента. «Мой любимый треугольник бюстгальтер», -написала она в Instagram.
«Такая горячая», высказался один из почитателей бывшей подруги Криштиану Роналду. Многие другие подписчики комментировали в том же духе. К примеру, Шейк назвали Афродитой и «Великой русской женщиной». На данный момент фотография набрала больше 295 тысяч лайков.
Модель в очередной раз порадовала свою армию подписчиков новым эротическим снимком. На этот раз она решила продемонстрировать им обожаемый комплекс нижнего белья. На изображении из одежды на Ирине Шейк только два элемента. «Мой любимый треугольник бюстгальтер», -написала она в Instagram.
«Такая горячая», высказался один из почитателей бывшей подруги Криштиану Роналду. Многие другие подписчики комментировали в том же духе. К примеру, Шейк назвали Афродитой и «Великой русской женщиной». На данный момент фотография набрала больше 295 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:06