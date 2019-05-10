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Врач раскрыл секрет преображения Стаса Михайлова

Журналисты узнали секрет преображения российского певца Стаса Михайлова к 50-летию. Артист мог не обращаться к пластическим хирургам, поскольку в вопросе омоложения сейчас популярна превентивная медицина.
Врач раскрыл секрет преображения Стаса Михайлова

На проходившем недавно праздновании 50-летия Стас Михайлов удивил публику помолодевшим видом, поэтому его заподозрили в совершении пластической операции. Как сообщается на портале “КП”, артист мог обращаться к врачам, но не пластическим хирургам, а специалистам превентивной медицины. Кирилл Маслиев знаком со всеми трендами биохакинга, а именно, системы контроля здоровья, основанной на корректировке жизненных показателей. Специалист продумал все важные вещи, в частности питание, прием витаминов, тренировки и минимум того, что требуется для поддержания здоровья.

Медик подтвердил, что Стас Михайлов занимается тренировками по 40 минут, проезжает на велотренажере 20 км и это не считая плотного гастрольного графика. Известно, что Маслиев и Михайлов намерены выпустить книгу, где подробно опишут весь путь певца к оздоровлению.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:58

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