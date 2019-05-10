В Британии археологами найден британский эквивалент гробницы Тутанхамона





Как отметили авторы работы, в начале раскопок данный холм выглядел обычным, а располагался рядом с пабом и небольшим супермаркетом. Углеродный анализ показал, что данное захоронение датируется XV веком и выступает примером одного из наиболее старых англосаксонских королевских ритуалов. В гробнице выявили монеты из золота, яркие стеклянные и деревянные сосуды для питья. Последние, как предполагается, могли быть изготовлены на территории Сирии. Отдельные из украшений находились на стенах, а ученые сравнили захоронение с гробницей Тутанхамона.Ученые подозревают, что здесь похоронен принц-воин, который, предположительно, являлся братом короля Саеберта Сикса. Компания MOLA имеет намерение представить некоторые из находок в местном музее.