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В Британии археологами найден британский эквивалент гробницы Тутанхамона

Археологи обнаружили эквивалент гробницы Тутанхамона на территории Британии. Небольших размеров холм, находящийся в графстве Эссекс, не выглядел особенным, но подобной погребальной камеры в стране еще не находили.
В Британии археологами найден британский эквивалент гробницы Тутанхамона

Как отметили авторы работы, в начале раскопок данный холм выглядел обычным, а располагался рядом с пабом и небольшим супермаркетом. Углеродный анализ показал, что данное захоронение датируется XV веком и выступает примером одного из наиболее старых англосаксонских королевских ритуалов. В гробнице выявили монеты из золота, яркие стеклянные и деревянные сосуды для питья. Последние, как предполагается, могли быть изготовлены на территории Сирии. Отдельные из украшений находились на стенах, а ученые сравнили захоронение с гробницей Тутанхамона.

Ученые подозревают, что здесь похоронен принц-воин, который, предположительно, являлся братом короля Саеберта Сикса. Компания MOLA имеет намерение представить некоторые из находок в местном музее.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:50

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