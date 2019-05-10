Meizu 16Xs назвали конкурентом Xiaomi Mi 9 SE





Meizu 16 Xs выйдет на рынок с одним динамиком, операционной системой Android 9.0 Pie, сканером отпечатков пальцев под экраном, усиленным восьмиядерным процессором Snapdragon 712, тройной основной камерой, NFC-модулем. 6 Гб оперативной и 64/128 собственной памяти. Стоимость смартфона составит почти 300 долларов, что свидетельствует о вероятной конкуренции с Xiaomi Mi 9 SE.В Сети ходят слухи о работе китайского производителя над мобильным аппаратом с кодовым наименованием Meizu 16T на платформе Snapdragon 855, но информации о нем пока нет.