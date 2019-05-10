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Эксперт рассказал о выборе автомобиля для долгих летних путешествий

Отечественный эксперт Игорь Моржаретто рассказал о том, как правильно выбирать автомобиль для долгих летних путешествий. Специалист отмечает, главное смотреть на конкретные характеристики машины, а не на ее марку.
Эксперт рассказал о выборе автомобиля для долгих летних путешествий

Автомобильный туризм слабо развит в России, на него приходится всего 3% в общей структуре турпотоков. Несмотря на это, данная категория уже несколько лет демонстрирует устойчивый рост, что говорит о заинтересованности людей в подобном летнем отдыхе. Основой такого путешествия является автомобиль, поэтому к его выбору необходимо подходить с повышенной внимательностью.

Эксперт отмечает, неудачное транспортное средство способно превратить любую поезду в головную боль и сплошные мучения. Чтобы получить радость и удовольствие от долгих летних путешествий Игорь Моржаретто рекомендует выбирать автомобили с вместительным багажным отсеком и количеством сидений, на 1 или 2 превышающих число людей в салоне. Это позволит им иметь дополнительное пространство и не чувствовать себя стесненным. Немаловажную роль в путешествия играет подвеска, она должна быть мягкой и комфортной, иначе долгие поездки на таком авто негативно скажутся на пояснице людей.

Эксперт отметил, уже давно прошло время, когда машину можно было выбирать только по ее марке. Сейчас на рынке существует множество моделей, имеющих высокое качество от не особо популярных брендов. Поэтому нужно смотреть на характеристики, а не имя.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:20

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