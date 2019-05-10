Николай Басков анонсировал выход клипа на песню “Караоке”

Премьера клипа на песню “Караоке” Николая Баскова состоится 13 мая, а ролик будет доступен для просмотра на видеохостинге YouTube. Артист предупредил, что изначально планировалось сделать клип, а в итоге получилось кино на 20 минут. При этом артист посоветовал публике увидеть все собственными глазами, отметив, что собрал в ролике многих отечественных звезд. В анонсе, размещенном на странице Баскова в Instagram, подписчики смогли увидеть Андрея Малахова, Григория Лепса, Иосифа Пригожина, также не обошлось без участия Дмитрия Маликова, Филиппа Киркорова и некоторых других артистов.Ролик собрал множество положительных отзывов от поклонников певца, которые с нетерпением ожидают премьеры клипа. Подписчики называют видео, снятое в стиле индийского кино, настоящим блокбастером.