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Николай Басков анонсировал выход клипа на песню “Караоке”

Николай Басков сообщил на своей странице в сети Instagram о выпуске клипа на песню “Караоке”. Отечественный исполнитель предупредил, что в результате съемок получилось 20-минутное “кино”.
Николай Басков анонсировал выход клипа на песню “Караоке”

Премьера клипа на песню “Караоке” Николая Баскова состоится 13 мая, а ролик будет доступен для просмотра на видеохостинге YouTube. Артист предупредил, что изначально планировалось сделать клип, а в итоге получилось кино на 20 минут. При этом артист посоветовал публике увидеть все собственными глазами, отметив, что собрал в ролике многих отечественных звезд. В анонсе, размещенном на странице Баскова в Instagram, подписчики смогли увидеть Андрея Малахова, Григория Лепса, Иосифа Пригожина, также не обошлось без участия Дмитрия Маликова, Филиппа Киркорова и некоторых других артистов.

Ролик собрал множество положительных отзывов от поклонников певца, которые с нетерпением ожидают премьеры клипа. Подписчики называют видео, снятое в стиле индийского кино, настоящим блокбастером.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:11

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