Анастасия Волочкова сообщила о миллионе подписчиков в Instagram

Балерина выразила благодарность фанатам за подписки и пообещала публиковать для них новые кадры из собственной жизни. В Instagram обрели популярность знаменитые шпагаты звезды, изображения которых она нередко показывает на своем аккаунте. Многие из почитателей считают, что именно благодаря им Волочкова по-прежнему так популярна.Не меньше обывателей интересует и личная жизнь балерины, но об этом она умалчивает. Ранее звезда сообщила о наличии нового возлюбленного, но его имя и род деятельности предпочитает скрывать.