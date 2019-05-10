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Анастасия Волочкова сообщила о миллионе подписчиков в Instagram

На страницу в Instagram Анастасии Волочковой теперь подписан миллион поклонников. Об этом она рассказала в личном микроблоге.
Анастасия Волочкова сообщила о миллионе подписчиков в Instagram

Балерина выразила благодарность фанатам за подписки и пообещала публиковать для них новые кадры из собственной жизни. В Instagram обрели популярность знаменитые шпагаты звезды, изображения которых она нередко показывает на своем аккаунте. Многие из почитателей считают, что именно благодаря им Волочкова по-прежнему так популярна.

Не меньше обывателей интересует и личная жизнь балерины, но об этом она умалчивает. Ранее звезда сообщила о наличии нового возлюбленного, но его имя и род деятельности предпочитает скрывать.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:31

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