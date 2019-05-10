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Дана Борисова заявила о примирении с дочерью Полиной

Известная российская телеведущая Дана Борисова и ее дочь Полина долгое время конфликтовали, причиной для ссор были совершенно разные ситуации и поводы. Совсем недавно звезде удалось поговорить со своим ребенком, после чего она заявила об их примирении.
Дана Борисова заявила о примирении с дочерью Полиной

Последние несколько лет в жизни Даны Борисовой были непростыми, она прошла курс реабилитации в Таиланде и смогла побороть свою зависимость от алкоголя. Несмотря на это, телеведущей так и не удавалась наладить отношения с дочерью Полиной. Одной из основных причин конфликтов между матерью и ребенком были именно спиртные напитки, но лечение от зависимости не помогло родителю восстановить доверие девочки.

Изначально Полина не верила Дане Борисовой и считала, что та ей врет насчет реабилитации в Таиланде. Недоверие дочери расстраивало телеведущую, что приводило к возникновению новых конфликтов. Так происходило до тех пор, пока мать и ребенок не поговорили по душам, сообщает «СтарХит».

Дана Борисова и Полина честно и искренне обсудили свои отношения, высказали недовольства и приняли позиции друг друга. В конце разговора мать и ребенок расплакались и обняли друг друга. Телеведущая уверена, конфликты никогда не исчезнут из жизни людей, поэтому необходимо уметь слушать и прощать своего ближнего. Звезда также отметила, что недавно осознала важность детей в своей жизни и теперь она будет вести себе иначе.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:04

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