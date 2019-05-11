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BMW M8 выйдет с «электронными» тормозами

BMW M8 получит тормоза на «электронной» основе. В компании пообещали выпустить новинку в разных модификациях.
BMW M8 выйдет с «электронными» тормозами

Данный автомобиль в «кабриолете» и «купе» не получит от создателей вакуумного усилителя тормозов. Вместо этого в них внедрят электрические актуаторы, способные регулировать давление. В BMW заявили, что такая технология разработана специально для M-моделей, она пригодна и для базовых версий, и для карбоновых.

Функционирование таких актуаторов позволит улучшить скорость BMW M8 и добиться тонкой настройки тормозной системы. Она станет оперативнее реагировать на нажатие педалей. Важно и то, что машина стала легче на пару килограммов из-за отсутствия вакуумного усилителя.

Под капотом BMW M8 появится 4,4-литровый твин-турбо мотор с мощностью 600 лошадиных сил и работающим в паре с восьмидиапазонной «автоматикой».

Ранее сообщалось, новые автомобили BMW M135i будут работать на моторе с силовой установкой в 302 лошадиных сил и передним приводом. Презентация этих машин пройдет уже осенью.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 03:08

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