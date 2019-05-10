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Опубликован рендер брутального кроссовера Ford Puma

В Интернете появился рендерный снимок нового кроссовера Ford Puma. Американский производитель анонсировал модель еще в начале апреля на автофоруме в Голландии.
Опубликован рендер брутального кроссовера Ford Puma

Тогда создатели продемонстрировали прототип, но неинтенсивная освещенность в зале не дала возможности полноценно рассмотреть кросс. Ныне при разработке рендера брались за основу начальные рекламные ролики про Ford Puma, показанного в Амстердаме силуэт и последние модификации Fiesta, в стилистике которого и отображен кроссовер.

Представители компании сообщили, что новинка воспроизведена в запоминающемся и брутальном виде, который способен спровоцировать чувство, будто перед клиентом стоит самый лучший из когда-либо сконструированных транспортных средств. Если все слухи на счет Ford Puma подтвердятся, то последний сможет составить достойную конкуренцию Kuga средних размеров и маленькому EcoSport.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 23:05

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