Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова посещает рестораны без юмориста

Пользователи социальных сетей выяснили, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян уехали на майские праздники в Сочи. В своем Instagram-аккаунте помощница артиста показывала местные достопримечательности. После отпуска Брухунова продолжила делиться снимками из жизни, а ее подписчики заметили, что она проводит много времени в одиночестве. В частности, она опубликовала запись о том, что посетила ресторан "Плакучая Ива", где пила вино в одиночестве. Подписчики Брухуновой задались вопросом, почему она не выбрала компанию знаменитого спутника.Не так давно Евгений Петросян расстался с супругой Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года в браке. В Сети уверены, что причиной ссоры стала измена юмориста с молодой помощницей. После развода бывшие супруги не решили вопрос по поводу общего имущества стоимостью 1,5 млрд рублей.