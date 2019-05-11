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Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова посещает рестораны без юмориста

Молодая помощница Евгения Петросяна ходит в рестораны без знаменитого спутника, что заметила публика. Ранее в Сети обсуждали поездку Татьяны Брухуновой в Сочи вместе с известным юмористом.
Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова посещает рестораны без юмориста

Пользователи социальных сетей выяснили, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян уехали на майские праздники в Сочи. В своем Instagram-аккаунте помощница артиста показывала местные достопримечательности. После отпуска Брухунова продолжила делиться снимками из жизни, а ее подписчики заметили, что она проводит много времени в одиночестве. В частности, она опубликовала запись о том, что посетила ресторан "Плакучая Ива", где пила вино в одиночестве. Подписчики Брухуновой задались вопросом, почему она не выбрала компанию знаменитого спутника.

Не так давно Евгений Петросян расстался с супругой Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года в браке. В Сети уверены, что причиной ссоры стала измена юмориста с молодой помощницей. После развода бывшие супруги не решили вопрос по поводу общего имущества стоимостью 1,5 млрд рублей.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:07

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