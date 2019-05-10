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Йохан Филип Асбек намекнул на появление нового дракона в грядущем эпизоде «Игры престолов»

Фанаты популярной франшизы «Игра престолов» заняты обсуждением в Сети слов актера Йохана Филипа Асбека. Исполнитель роли Эурона Грейджоя якобы намекнул на появление в грядущем эпизоде фантастической саги нового дракона.

Йохан Филип Асбек намекнул на появление нового дракона в грядущем эпизоде «Игры престолов»

Зрители с нетерпением ждут выхода пятой части последнего сезона картины. Они надеются увидеть нечто интригующее в финальной части, и актеры подливают масла в огонь: «Вы можете увидеть дракона… или двух… или ни одного». Такие слова оставил в личном блоге Instagram Йохан Филип Асбек под снимком, сделанным во время съемок.

Подписчики актера полагают, что это «намек» на то, что у Дейнерис появится еще один летающий питомец. Они считают: у одного из крылатых монстров могло остаться потомство, поэтому ждут нового «персонажа».



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:42

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