Йохан Филип Асбек намекнул на появление нового дракона в грядущем эпизоде «Игры престолов»
Фанаты популярной франшизы «Игра престолов» заняты обсуждением в Сети слов актера Йохана Филипа Асбека. Исполнитель роли Эурона Грейджоя якобы намекнул на появление в грядущем эпизоде фантастической саги нового дракона.
Зрители с нетерпением ждут выхода пятой части последнего сезона картины. Они надеются увидеть нечто интригующее в финальной части, и актеры подливают масла в огонь: «Вы можете увидеть дракона… или двух… или ни одного». Такие слова оставил в личном блоге Instagram Йохан Филип Асбек под снимком, сделанным во время съемок.
Подписчики актера полагают, что это «намек» на то, что у Дейнерис появится еще один летающий питомец. Они считают: у одного из крылатых монстров могло остаться потомство, поэтому ждут нового «персонажа».
Зрители с нетерпением ждут выхода пятой части последнего сезона картины. Они надеются увидеть нечто интригующее в финальной части, и актеры подливают масла в огонь: «Вы можете увидеть дракона… или двух… или ни одного». Такие слова оставил в личном блоге Instagram Йохан Филип Асбек под снимком, сделанным во время съемок.
Подписчики актера полагают, что это «намек» на то, что у Дейнерис появится еще один летающий питомец. Они считают: у одного из крылатых монстров могло остаться потомство, поэтому ждут нового «персонажа».
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:42