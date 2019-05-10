Йохан Филип Асбек намекнул на появление нового дракона в грядущем эпизоде «Игры престолов»

Зрители с нетерпением ждут выхода пятой части последнего сезона картины. Они надеются увидеть нечто интригующее в финальной части, и актеры подливают масла в огонь: «Вы можете увидеть дракона… или двух… или ни одного». Такие слова оставил в личном блоге Instagram Йохан Филип Асбек под снимком, сделанным во время съемок.Подписчики актера полагают, что это «намек» на то, что у Дейнерис появится еще один летающий питомец. Они считают: у одного из крылатых монстров могло остаться потомство, поэтому ждут нового «персонажа».