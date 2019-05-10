По улицам Башкирии прогулялся странный мужчина в трусах





Инцидент с участием полуголого мужчины произошел на улице Дружбы в Стерлитамаке. Гражданин стоял на одном месте и не реагировал на вопросы прохожих. Местные жители предположили, что он находился под действием наркотиков. Отмечалось, что странный человек медленно передвигался и наблюдал за происходящим отсутствующим взглядом. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что молодой мужчина стоял босиком на траве во дворе жилого дома и сутулился.Местные жители сравнили мужчину с голой девушкой, которая гуляла по улицам Стерлитамака 1 мая. Гражданка оказалась актрисой фильмов для взрослых.