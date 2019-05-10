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Эксперты рассказали о продуктах, которые не следует совмещать с чаем

Эксперты рассказали о продуктах, которые не следует совмещать с чаем. Игнорирование таких рекомендаций может оказаться опасным для здоровья.
Эксперты рассказали о продуктах, которые не следует совмещать с чаем

Традиционное добавление лимона в чай многими людьми совершается неправильно. Эксперты отмечают, что класть дольку следует в остывший напиток, ведь высокая температура жидкости способствует разрушению витамина С. Сахар, добавленный в чай, может провоцировать возникновение рака, а молоко уменьшает количество природных антиоксидантов.

По словам экспертов, котехины способны бороться с онкологическими заболеваниями и диабетом. Что касается меда, то данный продукт не стоит добавлять в чай, так как при температуре выше 40 градусов его полезные свойства теряются. Если же напиток несколько горячее, то людям, употребляющим его, грозит рак из-за появления в нем канцерогенов.



 
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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 17:29

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