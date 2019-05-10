Эксперты рассказали о продуктах, которые не следует совмещать с чаем





Традиционное добавление лимона в чай многими людьми совершается неправильно. Эксперты отмечают, что класть дольку следует в остывший напиток, ведь высокая температура жидкости способствует разрушению витамина С. Сахар, добавленный в чай, может провоцировать возникновение рака, а молоко уменьшает количество природных антиоксидантов.По словам экспертов, котехины способны бороться с онкологическими заболеваниями и диабетом. Что касается меда, то данный продукт не стоит добавлять в чай, так как при температуре выше 40 градусов его полезные свойства теряются. Если же напиток несколько горячее, то людям, употребляющим его, грозит рак из-за появления в нем канцерогенов.