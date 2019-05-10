Эксперты: Операции по увеличению пениса могут сделать его более коротким





Эксперты из Великобритании отмечают, многие мужчины не довольны размером своего пениса и поэтому ищут способы его увеличения. Многие «специалисты» предлагают для этого растяжки, инъекции, вакуумные насосы и даже хирургическое вмешательство. В ходе подобных операций и процедур половой орган мужчины может быть сильно поврежден. Последствия таких вмешательств могут быть самыми разными: деформация пениса, уменьшение его размера и импотенция.Причина у этого простая – отсутствие эффективных и признанных методов увеличения мужского достоинства, констатируют эксперты. Так как таковых нет, представители сильного пола вынуждены обращаться в нелегальные «медицинские учреждения», что может привести к серьезным последствиям для их здоровья.Специалисты напомнили, согласно статистике, 85% женщин довольны размером пениса своего возлюбленного. Несмотря на все это, сами мужчины считают, что их достоинство недостаточно велико и поэтому обращаются за помощью к мошенникам и пробуют применить к ним рискованные и малоэффективные методы.