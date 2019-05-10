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Эксперты: Операции по увеличению пениса могут сделать его более коротким

Британские эксперты рассказали представителям сильного пола о том, чем для них чреваты операции по увеличению пениса. По словам специалистов, подобные процедуры малоэффективны и очень часто могут привести к противоположному эффекту – сделать мужское достоинство более коротким.
Эксперты: Операции по увеличению пениса могут сделать его более коротким

Эксперты из Великобритании отмечают, многие мужчины не довольны размером своего пениса и поэтому ищут способы его увеличения. Многие «специалисты» предлагают для этого растяжки, инъекции, вакуумные насосы и даже хирургическое вмешательство. В ходе подобных операций и процедур половой орган мужчины может быть сильно поврежден. Последствия таких вмешательств могут быть самыми разными: деформация пениса, уменьшение его размера и импотенция.

Причина у этого простая – отсутствие эффективных и признанных методов увеличения мужского достоинства, констатируют эксперты. Так как таковых нет, представители сильного пола вынуждены обращаться в нелегальные «медицинские учреждения», что может привести к серьезным последствиям для их здоровья.

Специалисты напомнили, согласно статистике, 85% женщин довольны размером пениса своего возлюбленного. Несмотря на все это, сами мужчины считают, что их достоинство недостаточно велико и поэтому обращаются за помощью к мошенникам и пробуют применить к ним рискованные и малоэффективные методы.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:56

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