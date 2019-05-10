Анна Семенович откровенным фото призвала поклонников контролировать свои мысли

Анна Семенович предстала на новой фотографии в черном обтягивающем наряде, дополняя образ шелковым халатом. Одежда выгодно подчеркнула грудь актрисы, которая решила пообщаться с поклонниками на тему материализации мыслей. Звезда уверена, что человек способен самостоятельно улучшать свою жизнь, поскольку во Вселенной есть немало вариантов развития судеб. Любой выбранный вариант может быть воплощен благодаря энергии внимания. Анна Семенович призвала научиться контролировать мысли, настроиться на позитив и творить свое будущее.В частности, Семенович кратко изложила программу трансформации жизни авторства доктора хиропрактики Джо Диспенза. В комментариях поклонники выразили благодарность за советы, а также осыпали актрису комплиментами.