АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи нашли более безопасный метод биопсии простаты
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Появились снимки последствий применения секретной «ниндзя-бомбы» США

В Сети опубликованы необычные снимки, демонстрирующие последствия применения неизвестного оружия, уничтожившего крышу автомобиля. Эксперты считают, что это может быть последствием использования секретной «ниндзя-бомбы» армии США.
Появились снимки последствий применения секретной «ниндзя-бомбы» США

Об этом рассказал бывший британский военный Ник Уотерс на своей странице в Twitter. Экс-офицер опубликовал снимки автомобиля, поврежденного неизвестным боевым снарядом. Он попал в крышу транспортного средства, но вызвал необычные вмятины, а также не взорвался. Изучение опубликованных снимков позволяет сделать выводы, что верхнюю часть авто повредил снаряд, имеющий несколько острых лезвий, способных разрезать даже металл. Интересным является и тот факт, что после попадания не произошло никакого взрыва или даже осколочного эффекта, нечто просто протаранило крышу авто, пройдя сквозь нее словно нож через масло.

Бывший британский военный и другие пользователи Сети отметили характерные следы, оставленные на этой части машины. Они предположили, что подобный боевой снаряд должен иметь 4 или 6 острых лезвий, раскрывающихся незадолго до поражения цели. Именно поэтому его прозвали «ниндзя-бомбой». Экс-офицер армии Великобритании отметил, такой технологией может владеть только одна страна мира – США. Пользователи Сети опубликовали несколько расследований, посвященных секретному американскому оружию и отметили, что подобие «ниндзя-бомбы» в них упоминается.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певицу МакSим могут выписать уже через
По улицам Башкирии прогулялся странный
Ирину Корчевникову сняли с должности
Эксперты: Операции по увеличению пениса
Анна Семенович откровенным фото
В Башкирии в ДТП с опрокинувшимся
Появились снимки последствий применения
Стоматологи рассказали о правилах
В Бердске пьяная женщина бегала голой
Флагман OnePlus 7 Pro получит
В Тамбовской области 9-летнего ребенка
Лев Лещенко ответил на критику в адрес
Федор Конюхов первым в мире переплыл
Ученые установили механизм потери воды
Эксперты назвали ТОП-10 самых
Алика Смехова призналась в аллергии на
Ученые: Брак не является гарантией
Анна Седокова продемонстрировала
Ольга Бузова заявила, что не обращает
Представлены смарт-часы Lenovo Ego с
Айза Анохина оказалась в реанимации в
ПФР назвал, сколько баллов добавят
Светлана Светикова показала фанатам,
Флагман ASUS ZenFone 6 оказался клоном
Нижегородские ученые разработали новый
Эксперты назвали ТОП-5 авто с высоким
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь из Турции
Ученые обнаружили дерево, возраст
Роспотребнадзор рассказал россиянам об
«Венеция – я влюблена»: Эвелина Бледанс
Просмотреть все новости