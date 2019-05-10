Появились снимки последствий применения секретной «ниндзя-бомбы» США



I remember puzzling over these cuts for ages trying to work out what had hit the car of Abu Khayr al-Masri, deputy leader of Al-Qaeda.



Turns out it was a Hellfire missle with fucking swords attached to it. pic.twitter.com/aJW524c1Ph — Nick Waters (@N_Waters89) 9 мая 2019 г.

Об этом рассказал бывший британский военный Ник Уотерс на своей странице в Twitter. Экс-офицер опубликовал снимки автомобиля, поврежденного неизвестным боевым снарядом. Он попал в крышу транспортного средства, но вызвал необычные вмятины, а также не взорвался. Изучение опубликованных снимков позволяет сделать выводы, что верхнюю часть авто повредил снаряд, имеющий несколько острых лезвий, способных разрезать даже металл. Интересным является и тот факт, что после попадания не произошло никакого взрыва или даже осколочного эффекта, нечто просто протаранило крышу авто, пройдя сквозь нее словно нож через масло.Бывший британский военный и другие пользователи Сети отметили характерные следы, оставленные на этой части машины. Они предположили, что подобный боевой снаряд должен иметь 4 или 6 острых лезвий, раскрывающихся незадолго до поражения цели. Именно поэтому его прозвали «ниндзя-бомбой». Экс-офицер армии Великобритании отметил, такой технологией может владеть только одна страна мира – США. Пользователи Сети опубликовали несколько расследований, посвященных секретному американскому оружию и отметили, что подобие «ниндзя-бомбы» в них упоминается.