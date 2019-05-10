В Башкирии в ДТП с опрокинувшимся пассажирским автобусом пострадали два человека





Сообщается, что ДТП зафиксировано на 17-м км дороги Кашкалаши - Шарлык - Янышево. Автобус с людьми во время движения, пока по неустановленным причинам, оказался в кювете, после чего опрокинулся. За рулем общественного транспорта находился 33-летний водитель.В ДТП получили травмы мужчина и женщина, находившихся в салоне автобуса. Их доставили в близлежащее медучреждение для осмотра и оказания необходимой помощи, об их состоянии в настоящее время данных нет. На месте аварии работают правоохранители, обстоятельства устанавливаются.