В Башкирии в ДТП с опрокинувшимся пассажирским автобусом пострадали два человека
В Башкирии сегодня, 10 мая, пассажирский автобус опрокинулся в ходе движения. В результате инцидента пострадали два человека, информирует пресс-служба ГИБДД по Республике.
Сообщается, что ДТП зафиксировано на 17-м км дороги Кашкалаши - Шарлык - Янышево. Автобус с людьми во время движения, пока по неустановленным причинам, оказался в кювете, после чего опрокинулся. За рулем общественного транспорта находился 33-летний водитель.
В ДТП получили травмы мужчина и женщина, находившихся в салоне автобуса. Их доставили в близлежащее медучреждение для осмотра и оказания необходимой помощи, об их состоянии в настоящее время данных нет. На месте аварии работают правоохранители, обстоятельства устанавливаются.
Сообщается, что ДТП зафиксировано на 17-м км дороги Кашкалаши - Шарлык - Янышево. Автобус с людьми во время движения, пока по неустановленным причинам, оказался в кювете, после чего опрокинулся. За рулем общественного транспорта находился 33-летний водитель.
В ДТП получили травмы мужчина и женщина, находившихся в салоне автобуса. Их доставили в близлежащее медучреждение для осмотра и оказания необходимой помощи, об их состоянии в настоящее время данных нет. На месте аварии работают правоохранители, обстоятельства устанавливаются.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 16:40