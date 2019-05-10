В Бердске пьяная женщина бегала голой по улице в День Победы





Согласно распространенной информации, женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, выйдя на улицу в обнаженном виде. Очевидцы, увидев ее, сразу же вызвали полицию, сотрудники которой доставили гражданку в наркологическое отделение ЦГБ.Женщина не проявляла агрессии, а также не трогала прохожих. К слову, данное «зрелище» жителям города довелось увидеть около 10 часов вечера.