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В Бердске пьяная женщина бегала голой по улице в День Победы

В Бердске в микрорайоне Белокаменном пьяная женщина бегала голой по улице в День Победы. Об инциденте сообщают местные издания.
В Бердске пьяная женщина бегала голой по улице в День Победы

Согласно распространенной информации, женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, выйдя на улицу в обнаженном виде. Очевидцы, увидев ее, сразу же вызвали полицию, сотрудники которой доставили гражданку в наркологическое отделение ЦГБ.

Женщина не проявляла агрессии, а также не трогала прохожих. К слову, данное «зрелище» жителям города довелось увидеть около 10 часов вечера.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 16:20

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