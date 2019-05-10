В Тамбовской области 9-летнего ребенка насмерть засыпало песком





О пропаже 9-летнего ребенка сообщили днем 9 мая. Мальчик находился в гостях у своей бабушки и играл на улице недалеко от ее места проживания. К назначенному времени он не вернулся домой, и родственники обратились за помощью в правоохранительные органы Котовска. Полицейские начали искать пропавшего ребенка, но эти мероприятия не увенчались успехом. Тело погибшего 9-летнего мальчика нашел местный житель, проходивший мимо одной из песочниц.Прибывшие на место правоохранители достали тело погибшего из песка. На нем не было обнаружено признаков насильственной смерти, а рядом с ним находилась лопатка. Осмотр места происшествия позволил полиции Котовска сформировать версию – ребенок сам засыпал себя песком по неосторожности. Он игрался в песочнице и вырыл в ней большое углубление, напоминающее блиндаж. В один момент сооружение обвалилось и засыпало 9-летнего мальчика насмерть.По факту происшествия уже открыто уголовное делопроизводство по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Местные правоохранители продолжают изучать данную песочницу и прилегающую к ней территорию.