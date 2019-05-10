Ученые: Офисный шум приводит к головной боли и нервозности





Ученые отмечают, одна из причин, почему в офисах так шумно – это доминирование определенных строительных материалов в конструкциях современных зданий. Речь о стекле, стали, бетоне и камне, все они очень хорошо акустически отражают звуки, что только усиливает общий гул. Именно поэтому в современных офисах может быть очень шумно даже в том случае, если в них работает не слишком много людей.Подобная атмосфера негативно влияет на самочувствие и здоровье человека. Первоначально шум в офисе приводит к нервозности и головной боли, но чем дольше это воздействие, тем хуже для организма. Из-за этого сужаются периферические кровеносные сосуды, повышается кровяное давление и напрягаются многие мышцы тела.Офисный шум приводит и к другим негативным последствиям. В такой обстановке человеку сложнее сконцентрироваться и выполнять рабочие задачи, это приводит к увеличению числа ошибок и усилению раздраженности, что опять влечет за собой брак. Все это превращается в замкнутый круг, из которого сложно выбраться. Человек, регулярно работающий в такой атмосфере, может быстро «заработать» проблемы с сердцем и сосудами из-за постоянных стрессов и напряжения.