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Флагман OnePlus 7 Pro получит «правильную вибрацию»

В новом флагмане OnePlus 7 Pro разработчики исправят проблему, на которую пользователи жаловались годами. В отличие от своих предшественников, новинка получит «правильную вибрацию», сообщил глава бренда Пит Лау.

Флагман OnePlus 7 Pro получит «правильную вибрацию»

Перед выходом новинки появляется все больше и больше инсайдерской информации касательно технических характеристик грядущего OnePlus 7 Pro. Недавно портал CNET опубликовал новость, что компания избавит новинку от недостатка, характерного для прошлых смартфонов марки OnePlus. Речь идет о вибромоторе, неполадки в работе которого очень раздражали владельцев девайсов. Юзеры даже писали петицию на Reddit, так как из-за нарушений функции смартфоны пропускали оповещения, а во время вибрации слышался неприятный треск.

Флагман поступит в продажу с обновленным способом вибросигнала во время получения оповещения. О «правильной вибрации» в OnePlus 7 Pro сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter и Пит Лау.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:17

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