Флагман OnePlus 7 Pro получит «правильную вибрацию»





Перед выходом новинки появляется все больше и больше инсайдерской информации касательно технических характеристик грядущего OnePlus 7 Pro. Недавно портал CNET опубликовал новость, что компания избавит новинку от недостатка, характерного для прошлых смартфонов марки OnePlus. Речь идет о вибромоторе, неполадки в работе которого очень раздражали владельцев девайсов. Юзеры даже писали петицию на Reddit, так как из-за нарушений функции смартфоны пропускали оповещения, а во время вибрации слышался неприятный треск.Флагман поступит в продажу с обновленным способом вибросигнала во время получения оповещения. О «правильной вибрации» в OnePlus 7 Pro сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter и Пит Лау.