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Федор Конюхов первым в мире переплыл южную часть Тихого океана за 154 дня на веслах

Отечественный художник, исследователь, яхтсмен, путешественник и альпинист Федор Конюхов - первый в мире человек, осуществивший переход через южную часть Тихого океана самостоятельно на веслах. Для того, чтобы установить свой рекорд, ему потребовалось 154 дня.

Федор Конюхов первым в мире переплыл южную часть Тихого океана за 154 дня на веслах

Федор Филиппович завершил этап кругосветного путешествия на лодке «Акрос» в День Победы, достигнув мыса под названием Горн, который среди мореплавателей считается самым опасным местом, и островов Диего-Рамирес, информирует Общество океанских гребцов.

Пересечение Южного океана от Новой Зеландии до Чили является лишь первым этапом одиночной «кругосветки» на судне. Ко второй части путешествия «сверхчеловек» приступит уже зимой. Конюхов планирует преодолеть 27 000 км, чтобы добраться от до мыса Люин, расположенного в Австралии. Через год экспедитор будет бороться со стихией, чтобы оказаться в Новой Зеландии, сообщается в материале издания «ПолитЭксперт».



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:55

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