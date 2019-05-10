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Ученые: Брак не является гарантией сексуальной удовлетворенности партнеров

Ученые из Еврейского университета в Москве проанализировали сексуальную удовлетворенность в браке, выяснив, как влияют на сексуальную жизнь официальные отношения. Выяснилось, что свадьба не дает гарантии совместимости партнеров в интимном плане.
Ученые: Брак не является гарантией сексуальной удовлетворенности партнеров

Давно сложилось мнение о том, что брак обеспечивает сексуальное удовлетворение, поскольку женатые люди реже испытывают страх перед отказом. В новом исследовании ученые провели анализ взаимоотношений женатых пар, разведенных, проживающих отдельно, сожительствующих или не состоящих в отношениях людей. Таким образом эксперты определили уровни сексуальной самооценки добровольцев, частоты половых актов и удовлетворенностью общением. В эксперименте участвовали 3,2 тысячи участников в возрасте 32-46 лет.

В результате исследования выяснилось, что брак не дает гарантии счастливой сексуальной жизни. Женатые люди оказались одними из самых неудовлетворенных, а самые высокие показатели имели сожительствующие люди или граждане без постоянного партнера.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:25

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