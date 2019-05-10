Ученые: Брак не является гарантией сексуальной удовлетворенности партнеров





Давно сложилось мнение о том, что брак обеспечивает сексуальное удовлетворение, поскольку женатые люди реже испытывают страх перед отказом. В новом исследовании ученые провели анализ взаимоотношений женатых пар, разведенных, проживающих отдельно, сожительствующих или не состоящих в отношениях людей. Таким образом эксперты определили уровни сексуальной самооценки добровольцев, частоты половых актов и удовлетворенностью общением. В эксперименте участвовали 3,2 тысячи участников в возрасте 32-46 лет.В результате исследования выяснилось, что брак не дает гарантии счастливой сексуальной жизни. Женатые люди оказались одними из самых неудовлетворенных, а самые высокие показатели имели сожительствующие люди или граждане без постоянного партнера.