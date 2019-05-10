Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь из Турции поздравила всех с Днем Победы

«Спасибо ветеранам за победу! Помним! Гордимся!» - подписала снимок экс-участница реалити-шоу «Дом-2».

Ни для кого не является секретом, что примерно год назад звездное семейство Пынзарей приняло очень серьезное решение – переехать на постоянное местожительство в Турцию. Тогда поклонники предполагали, что Дарья и Сергей все-таки вернутся в Россию, ведь их старшему наследнику уже пора было идти в школу, однако супруги довольно быстро обжились в другой стране и сейчас их сын заканчивает первый класс в турецком учебном заведении.Вчера, 9 мая, многие звезды поспешили опубликовать в личных микроблогах посты, в которых они благодарили героев за то, что те завоевали для них мирное небо. Дарья не стала исключением. Длинноволосая красавица опубликовала фотографию, на которой запечатлен ее старший наследник Артем в военной фуражке и с георгиевской лентой на груди.Нужно сказать, что эта публикация возмутила некоторых пользователей Сети. Оказалось, что многим фолловерам не понравилось то, что Дарья поздравляет россиян с Днем Победы, ведь она сама в это время находится за рубежом.Один за другим подписчики Пынзарь принялись критиковать ее, а некоторые даже поинтересовались, планирует ли семейство через какое-то время возвращаться в Россию или нет.