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Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь из Турции поздравила всех с Днем Победы

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь из Турции поздравила всех с Днем Победы. Стоит отметить, что публикация телезнаменитости вызвала в Сети шквал критики.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь из Турции поздравила всех с Днем Победы

Ни для кого не является секретом, что примерно год назад звездное семейство Пынзарей приняло очень серьезное решение – переехать на постоянное местожительство в Турцию. Тогда поклонники предполагали, что Дарья и Сергей все-таки вернутся в Россию, ведь их старшему наследнику уже пора было идти в школу, однако супруги довольно быстро обжились в другой стране и сейчас их сын заканчивает первый класс в турецком учебном заведении.

Вчера, 9 мая, многие звезды поспешили опубликовать в личных микроблогах посты, в которых они благодарили героев за то, что те завоевали для них мирное небо. Дарья не стала исключением. Длинноволосая красавица опубликовала фотографию, на которой запечатлен ее старший наследник Артем в военной фуражке и с георгиевской лентой на груди.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь из Турции поздравила всех с Днем Победы

«Спасибо ветеранам за победу! Помним! Гордимся!» - подписала снимок экс-участница реалити-шоу «Дом-2».

Нужно сказать, что эта публикация возмутила некоторых пользователей Сети. Оказалось, что многим фолловерам не понравилось то, что Дарья поздравляет россиян с Днем Победы, ведь она сама в это время находится за рубежом.

Один за другим подписчики Пынзарь принялись критиковать ее, а некоторые даже поинтересовались, планирует ли семейство через какое-то время возвращаться в Россию или нет.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:24

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