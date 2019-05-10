Представлены смарт-часы Lenovo Ego с 20-дневным режимом автономной работы





Как отметили эксперты, новинка Lenovo Ego имеет дизайн, схожий с Casio G-Shock. аппарат получил 1,6-дюймовый монохромный дисплей, а также пластиковый корпус с шириной 42 мм. Часы оснащены защитой от воды до 50 метров, что позволяет не снимать их во время плавания и отслеживать активность в воде. Lenovo Ego помогут измерять сердцебиение благодаря режиму Heart-Rate Tracking. Заряд аккумулятора обеспечивает работу гаджета в автономном режиме до 20 дней, а при активном использовании — до 7 дней.Lenovo Ego можно управлять удаленно благодаря смарт-функциям, а также на часы приходят уведомления о входящих звонках. Аппарат можно подключить к iOS и Android-устройствам. Часы уже доступны для покупки в Индии по цене 29 долларов.