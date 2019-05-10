Алика Смехова призналась в аллергии на цветение

"Как красиво всё цветёт и пахнет! Как же я люблю месяц май!" - восхитилась Смехова.

"У нас расцвели яблони на 9-е мая в Подмосковье, запах, красота!" "С вами время в дружбе. Мимо вас идет и только прекрасное вам дарит: и весну, и цветы, и красоту", - отметили подписчики под фото.

На своей странице в соцсети Смехова поделилась весенней фотографией возле цветущего дерева и распустившихся цветов. В тёплый солнечный день 51-летняя звезда надела тёмные очки, кожаную куртку и серые джинсы с футболкой. В подписи к снимку певица отметила, как любит май с его растениями в цвету и приятными ароматами.Омрачает настроение знаменитости в преддверии лета лишь сезонная аллергия. С ней она сталкивается ежегодно, когда начинается активное цветение.Также актриса предложила подписчикам вместе спеть "Когда цвели сады" Анны Герман. Поклонники взаимно пожелали Смеховой хороших выходных и праздников, осыпав комплиментами её весенний образ.