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Алика Смехова призналась в аллергии на цветение

Алика Смехова призналась подписчикам в Instagram в аллергии на цветение. При своей любви к месяцу маю ведущая страдает от сезонного обострения недуга.
Алика Смехова призналась в аллергии на цветение

На своей странице в соцсети Смехова поделилась весенней фотографией возле цветущего дерева и распустившихся цветов. В тёплый солнечный день 51-летняя звезда надела тёмные очки, кожаную куртку и серые джинсы с футболкой. В подписи к снимку певица отметила, как любит май с его растениями в цвету и приятными ароматами.

"Как красиво всё цветёт и пахнет! Как же я люблю месяц май!" - восхитилась Смехова.

Омрачает настроение знаменитости в преддверии лета лишь сезонная аллергия. С ней она сталкивается ежегодно, когда начинается активное цветение.

Также актриса предложила подписчикам вместе спеть "Когда цвели сады" Анны Герман. Поклонники взаимно пожелали Смеховой хороших выходных и праздников, осыпав комплиментами её весенний образ.

"У нас расцвели яблони на 9-е мая в Подмосковье, запах, красота!" "С вами время в дружбе. Мимо вас идет и только прекрасное вам дарит: и весну, и цветы, и красоту", - отметили подписчики под фото.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:33

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