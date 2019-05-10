Анна Седокова продемонстрировала «беременный живот» и предложила поклонникам 5000 рублей

Об этом Анна Седокова рассказала на своей странице в Instagram. Певица выложила видео, где она лежит и отдыхает возле бассейна. В один момент звезда напрягает мышцы и ее живот становится «беременным», он значительно увеличивается в размерах и приобретает округлость. После того, как артистка расслабляется, привычные, стройные формы возвращаются и сложно поверить, что на их месте совсем недавно была возвышенность.Анна Седокова отметила, что могла сопроводить это обновление одним из тысячи вариантов текста, но так и не смогла выбрать. Поэтому певица предположила подписчикам придумать самый смешной комментарий, и его автор получит от артистки 5000 рублей на свою карту. Певица отметила, что оценивать она будет по количеству «лайков».Поклонники Анны Седоковой в очередной раз оценили ее фигуру. Многие из них восхитились тем, как певица может придавать своему животу «беременную» форму. Такие подписчики поинтересовались, за счет чего это происходит, ведь при взгляде на обычную талию знаменитости сложно поверить в увиденное. На момент написания текста артистка еще не определила победителя небольшого конкурса.