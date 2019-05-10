АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи нашли более безопасный метод биопсии простаты
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Анна Седокова продемонстрировала «беременный живот» и предложила поклонникам 5000 рублей

Известная певица Анна Седокова продемонстрировала свои необычные способности - звезда умеет делать «беременный живот» по собственному желанию. Артистка предположила подписчикам написать смешной комментарий, а автор лучшего из них получит 5000 рублей.
Анна Седокова продемонстрировала «беременный живот» и предложила поклонникам 5000 рублей

Об этом Анна Седокова рассказала на своей странице в Instagram. Певица выложила видео, где она лежит и отдыхает возле бассейна. В один момент звезда напрягает мышцы и ее живот становится «беременным», он значительно увеличивается в размерах и приобретает округлость. После того, как артистка расслабляется, привычные, стройные формы возвращаются и сложно поверить, что на их месте совсем недавно была возвышенность.

Анна Седокова отметила, что могла сопроводить это обновление одним из тысячи вариантов текста, но так и не смогла выбрать. Поэтому певица предположила подписчикам придумать самый смешной комментарий, и его автор получит от артистки 5000 рублей на свою карту. Певица отметила, что оценивать она будет по количеству «лайков».

Поклонники Анны Седоковой в очередной раз оценили ее фигуру. Многие из них восхитились тем, как певица может придавать своему животу «беременную» форму. Такие подписчики поинтересовались, за счет чего это происходит, ведь при взгляде на обычную талию знаменитости сложно поверить в увиденное. На момент написания текста артистка еще не определила победителя небольшого конкурса.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали ТОП-10 самых
Алика Смехова призналась в аллергии на
Ученые: Брак не является гарантией
Анна Седокова продемонстрировала
Ольга Бузова заявила, что не обращает
Представлены смарт-часы Lenovo Ego с
Айза Анохина оказалась в реанимации в
ПФР назвал, сколько баллов добавят
Светлана Светикова показала фанатам,
Флагман ASUS ZenFone 6 оказался клоном
Нижегородские ученые разработали новый
Эксперты назвали ТОП-5 авто с высоким
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь из Турции
Ученые обнаружили дерево, возраст
Роспотребнадзор рассказал россиянам об
«Венеция – я влюблена»: Эвелина Бледанс
Медики объяснили причины появления
Светлана Лобода поделилась своим фото
Объявлены цены на новый кроссовер
Ученые: Плутоний мог появиться до
Сергей Лазарев анонсировал два новых
Google позволит людям бесплатно
Виталина Цымбалюк-Романовская скорбит
Samsung запатентовал странный складной
Анастасия Волочкова призналась в страхе
Новорожденный сын принца Гарри получил
В Ставропольском крае при столкновении
«Мое выступление становится уже не
Медики развенчали пять распространенных
Саша Черно считает причиной своей
Просмотреть все новости