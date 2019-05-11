Константину Меладзе 56 лет: Малоизвестные факты об имениннике





Константин и Валерий Меладзе вместе учились в НУК им. адм. Макарова. В студенческие годы они состояли в музыкальной группе “Апрель”. Первой написанной песней считается девятиминутная композиция "Вид сверху" 1986 года. Впервые предложение о работе на сцене братьям поступило в 1989 году от солиста и продюсера группы “Диалог”. Уже в 1990 году артисты выпустили полноценный альбом, а с 1993 года занялись сольным творчеством.Валерий Меладзе исполнял композиции, написанные его братом, а в 2000 году была создана группа “ВИА Гра”. Работа с коллективом принесла широкую известность Константину Меладзе в Украине и России. С 2003 года композитор занял место соучредителя ООО “Первое Музыкальное Издательство”. В этот период он работал над рядом мюзиклов и даже продюсировал съемки фильмов.Константин Меладзе являлся продюсером российской “Фабрики звезд - 7”, а в 2009 году принял предложение возглавить украинскую версию проекта. Среди украинских конкурсов композитор также сотрудничал с “Голосом страны”, шоу “Украина слезам не верит” и “Голос. Дети”. В 2012 году на территории Юрмалы имел место творческий вечер, посвященный Меладзе, где более 30 известных певцов пели его песни. В том же году композитор был удостоен звания “Заслуженный деятель искусств Украины”. Вскоре Константин Меладзе распустил “ВИА Гру” и начал новый отбор через телевизионное талант-шоу “Хочу V ВИА Гру”.В 2015 году композитор занял место одного из продюсеров популярного шоу “Главная сцена”, а по итогам победителем стал его подопечный Сардор Милано. Вскоре братья Меладзе впервые за 30 лет творческого пути записали дуэт на песню “Мой брат”. В 2018 году старший из них стал одним из наставников шоу “Голос” на Первом канале. До сих пор известный музыкант продюсирует Валерия Меладзе, группу “ВИА Гра”, “MBAND” и Веру Брежневу, ставшей его супругой.Первой женой Константина Меладзе является юрист по образованию Яна Сумм, принимавшая участие в конкурсе красоты “Мисс Украина”. Влюбленные поженились в 1994 году, а в 2013 году выяснилось, что пара разводится. После этого композитор стал жить в Москве на постоянной основе, а его дети от первого брака остались жить с матерью. Артист продолжает заботиться о дочерях Алисе и Лии, а также сыне Валерии, который страдает аутизмом.В октябре 2015 года публику всколыхнуло известие о второй свадьбе Константина Меладзе, который взял в жены бывшую участницу группы “ВИА Гра” Веру Брежневу. Артисты поженились тайно в Италии, а их отношения, согласно имеющейся информации, продолжались с 2005 года. Известная певица имеет дочь Соню от Виталия Войченко, с которым находилась в незарегистрированном браке несколько лет. В 2006 году Брежнева вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана, родив он него дочь Сару, а уже в 2009 году пара распалась.В 2012 году Константин Меладзе стал участником смертельного ДТП на трассе Киев — Обухов. На своем автомобиле Lexus композитор совершил наезд на 30-летнюю женщину, которая скончалась от полученных травм. Инцидент произошел на пешеходном переходе, после чего артист оперативно вызвал “скорую помощь” и полицию, а также был трезв и не пытался скрыться. В итоге двое детей погибшей остались сиротами, но Меладзе пообещал выплачивать им помощь финансового характера до 18-летия.В конце декабря 2012 года было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины, предусматривающее наказание от трех до восьми лет лишения свободы. Расследование завершилось в июле 2013 года, в результате чего было определено отсутствие факта преступления, поскольку артист сотрудничал со следствием и сделал все возможное для спасения человека. В то же время материалы уголовного дела были переданы в прокуратуру для проверки подлинности.Константин Меладзе работает с группой “ВИА Гра” уже 19 лет, и за это время среди участниц сменилось много солисток. В свое время с проектом успели поработать такие известные звезды, как Алена Винницкая, Анна Седокова, Надежда Мейхер-Грановская, в перечень входит его избранница Вера Брежнева, украинка Светлана Лобода, Альбина Джанабаева и, кроме того, Ева Бушмина. На данный момент в составе “ВИА Гра” работают Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.