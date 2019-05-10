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Светлана Светикова показала фанатам, как ее муж играет с детьми Миланом и Кристианом

Отечественная певица, артистка мюзиклов и актриса Светлана Светикова решила порадовать фанатов очередным роликом с самыми дорогими людьми. Звезда эстрады показала поклонникам, как ее муж Алексей Полищук играет с детьми Миланом и Кристианом.

Светлана Светикова показала фанатам, как ее муж играет с детьми Миланом и Кристианом

В личном блоге Instagram знаменитость часто публикует фото и видео с супругом и сыновьями. В этот раз Светлана Светикова продемонстрировала, как ее избранник наслаждается отцовством, активно проводя время с мальчиками. В комментарии артистка написала: ей очень хочется верить, что «ум не будет служить безумию» и матери больше не будут бояться за жизнь сыновей, а жены – за будущее мужей. По словам певицы, можно играть в прекрасных принцев и супергероев, но играть «в войнушку» - нет.

Поклонники постоянно восхищаются семейной идиллией звезды. Новый ролик также не стал исключением, и подписчики оставили множество положительных отзывов в адрес семьи кумира. Они поддержали мнение знаменитости: «Никаких войнушек!», «Дай Бог, чтобы мамы видели своих сыновей только принцами».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:48

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