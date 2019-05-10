Флагман ASUS ZenFone 6 оказался клоном Xiaomi Mi Mix 3
Будущий флагман ZenFone 6 от ASUS оказался клоном смартфона Mi Mix 3 от Xiaomi. Слайдер получил Snapdragon 855, аккумулятор на 5 тысяч мАч и камеру на 48 мегапикселей.
В Сети появились новые инсайдерские фотографии прототипа ZenFone 6, который ASUS представит уже 16 мая. Внешний вид смартфона сильно напомнил поклонникам бренда другой слайдер - Mi Mix 3, однако оставил неоднозначное впечатление. Дизайн задней панели получился не самым привлекательным, по мнению интернет-пользователей.
Основная камера на 48 Мп располагается в центре, и там же имеется сканер отпечатков. Сдвигая экран ZenFone 6 вверх или вниз, можно открыть либо селфи-камеру и динамик, либо стереодинамики внизу. Таким образом ASUS сделала слайдер полностью без рамок и вырезов на дисплее, как удалось это Xiaomi.
Внимания также заслуживает процессор смартфона. По неофициальным данным, это Snapdragon 855. Объём памяти составит 6+128 гигабайтов, батареи - 5 тысяч мАч. Что касается примерной цены на ZenFone 6, в зависимости от памяти она будет равна 645-970 долларам.
В Сети появились новые инсайдерские фотографии прототипа ZenFone 6, который ASUS представит уже 16 мая. Внешний вид смартфона сильно напомнил поклонникам бренда другой слайдер - Mi Mix 3, однако оставил неоднозначное впечатление. Дизайн задней панели получился не самым привлекательным, по мнению интернет-пользователей.
Основная камера на 48 Мп располагается в центре, и там же имеется сканер отпечатков. Сдвигая экран ZenFone 6 вверх или вниз, можно открыть либо селфи-камеру и динамик, либо стереодинамики внизу. Таким образом ASUS сделала слайдер полностью без рамок и вырезов на дисплее, как удалось это Xiaomi.
Внимания также заслуживает процессор смартфона. По неофициальным данным, это Snapdragon 855. Объём памяти составит 6+128 гигабайтов, батареи - 5 тысяч мАч. Что касается примерной цены на ZenFone 6, в зависимости от памяти она будет равна 645-970 долларам.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:41