АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи нашли более безопасный метод биопсии простаты
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Флагман ASUS ZenFone 6 оказался клоном Xiaomi Mi Mix 3

Будущий флагман ZenFone 6 от ASUS оказался клоном смартфона Mi Mix 3 от Xiaomi. Слайдер получил Snapdragon 855, аккумулятор на 5 тысяч мАч и камеру на 48 мегапикселей.
Флагман ASUS ZenFone 6 оказался клоном Xiaomi Mi Mix 3

В Сети появились новые инсайдерские фотографии прототипа ZenFone 6, который ASUS представит уже 16 мая. Внешний вид смартфона сильно напомнил поклонникам бренда другой слайдер - Mi Mix 3, однако оставил неоднозначное впечатление. Дизайн задней панели получился не самым привлекательным, по мнению интернет-пользователей.

Основная камера на 48 Мп располагается в центре, и там же имеется сканер отпечатков. Сдвигая экран ZenFone 6 вверх или вниз, можно открыть либо селфи-камеру и динамик, либо стереодинамики внизу. Таким образом ASUS сделала слайдер полностью без рамок и вырезов на дисплее, как удалось это Xiaomi.

Внимания также заслуживает процессор смартфона. По неофициальным данным, это Snapdragon 855. Объём памяти составит 6+128 гигабайтов, батареи - 5 тысяч мАч. Что касается примерной цены на ZenFone 6, в зависимости от памяти она будет равна 645-970 долларам.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали ТОП-10 самых
Алика Смехова призналась в аллергии на
Ученые: Брак не является гарантией
Анна Седокова продемонстрировала
Ольга Бузова заявила, что не обращает
Представлены смарт-часы Lenovo Ego с
Айза Анохина оказалась в реанимации в
ПФР назвал, сколько баллов добавят
Светлана Светикова показала фанатам,
Флагман ASUS ZenFone 6 оказался клоном
Нижегородские ученые разработали новый
Эксперты назвали ТОП-5 авто с высоким
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь из Турции
Ученые обнаружили дерево, возраст
Роспотребнадзор рассказал россиянам об
«Венеция – я влюблена»: Эвелина Бледанс
Медики объяснили причины появления
Светлана Лобода поделилась своим фото
Объявлены цены на новый кроссовер
Ученые: Плутоний мог появиться до
Сергей Лазарев анонсировал два новых
Google позволит людям бесплатно
Виталина Цымбалюк-Романовская скорбит
Samsung запатентовал странный складной
Анастасия Волочкова призналась в страхе
Новорожденный сын принца Гарри получил
В Ставропольском крае при столкновении
«Мое выступление становится уже не
Медики развенчали пять распространенных
Саша Черно считает причиной своей
Просмотреть все новости