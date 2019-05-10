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Эксперты назвали ТОП-5 авто с высоким клиренсом для российских дорог

Отечественные эксперты составили ТОП-5 автомобилей, имеющих высоких клиренс. Данные машины имеют просвет выше 170 мм и способны обеспечить водителю и пассажирам достойный уровень комфорта даже при движении по российским дорогам.
Эксперты назвали ТОП-5 авто с высоким клиренсом для российских дорог

Пятое место в ТОП-5 автомобилей с высоким клиренсом эксперты присудили Volkswagen Polo Sedan, его дорожный просвет равен минимуму, необходимого для попадания в этот рейтинг – 170 мм. Следующая машина списка – хэтчбек Renault Sandero Stepway, способный похвастаться доступной ценой. Модель может иметь клиренс от 175 до 195 мм.
Эксперты назвали ТОП-5 авто с высоким клиренсом для российских дорог

Тройку лидеров ТОП-5 открывает седан Volvo S60 Cross Country. Автомобиль получил высоту дорожного просвета, равную 201 мм. Несмотря на это, данная модель имеет серьезный недостаток – в 2018 году ее сняли с производства, поэтому найти новую машину, особенно в России, будет практически невозможно. Второе место в ТОП-5 автомобилей с самым высоким клиренсом занимает Lada Vesta Cross. Высота дорожного просвета данной отечественной машины – 203 мм. Это серьезный показатель, которому может позавидовать даже знаменитая «Нива».
Эксперты назвали ТОП-5 авто с высоким клиренсом для российских дорог

Лидером данного рейтинга эксперты признали Skoda Rapid. Изначально данный лифтбек имел клиренс 136 мм, но его российская версия обзавелась дорожным просветом в 170 мм. Эксперты отмечают, этот автомобиль хоть и не имеет самый большой показатель во всем ТОП-5, но остальные характеристики делают его одним из лучших авто для дорог РФ.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:26

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