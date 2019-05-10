Эксперты назвали ТОП-5 авто с высоким клиренсом для российских дорог





Пятое место в ТОП-5 автомобилей с высоким клиренсом эксперты присудили Volkswagen Polo Sedan, его дорожный просвет равен минимуму, необходимого для попадания в этот рейтинг – 170 мм. Следующая машина списка – хэтчбек Renault Sandero Stepway, способный похвастаться доступной ценой. Модель может иметь клиренс от 175 до 195 мм.Тройку лидеров ТОП-5 открывает седан Volvo S60 Cross Country. Автомобиль получил высоту дорожного просвета, равную 201 мм. Несмотря на это, данная модель имеет серьезный недостаток – в 2018 году ее сняли с производства, поэтому найти новую машину, особенно в России, будет практически невозможно. Второе место в ТОП-5 автомобилей с самым высоким клиренсом занимает Lada Vesta Cross. Высота дорожного просвета данной отечественной машины – 203 мм. Это серьезный показатель, которому может позавидовать даже знаменитая «Нива».Лидером данного рейтинга эксперты признали Skoda Rapid. Изначально данный лифтбек имел клиренс 136 мм, но его российская версия обзавелась дорожным просветом в 170 мм. Эксперты отмечают, этот автомобиль хоть и не имеет самый большой показатель во всем ТОП-5, но остальные характеристики делают его одним из лучших авто для дорог РФ.