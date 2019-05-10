«Мое выступление становится уже не безопасным»: Ольга Бузова отменила концерт в День Победы

«Мои хорошие, в Москве начался просто жуткий ураган... Штормовое предупреждение! Мне позвонили с мероприятия, где я должна была выступать... Там полетела сцена, приборы световые... К сожалению, мое выступление становится уже не безопасным! Для вас в первую очередь и для меня. Поэтому я вынуждена сообщить всем моим любимым людям, всем моим поклонникам, которые меня ждут, что моего выступления сегодня не будет!» - обратилась Бузова к поклонникам, которые ждали ее выступление в День Победы.





Несколько часов назад Бузова опубликовала у себя на странице в Instagram пост, в котором рассказала о том, что ее концерт перенесли. Ольга указала на то, что все это из-за плохих погодных условий, проливного дождя и сильного ветра.Нужно сказать, что Ольга пообещала в ближайшее время встретиться с фанатами «и не раз», а также в очередной раз поблагодарила всех своих людей за то, что они у нее есть.Стоит отметить, что новость об отмененном концерте Бузовой очень порадовал ее недоброжелателей. По мнению пользователей Сети, совсем скоро творческая деятельность Ольги может и вовсе сойти на «нет».К слову, также злопыхатели Бузовой указали на тот факт, что у певицы появилось очень много свободного времени, а новых Stories с тренировок у певицы практически нет.