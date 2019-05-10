АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи нашли более безопасный метод биопсии простаты
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

«Мое выступление становится уже не безопасным»: Ольга Бузова отменила концерт в День Победы

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что отменила свое выступление в День Победы из-за штормового предупреждения. По словам восходящей исполнительницы, концерт 9 мая был не безопасным, как для ее поклонников, так и для нее самой.

«Мое выступление становится уже не безопасным»: Ольга Бузова отменила концерт в День Победы

Несколько часов назад Бузова опубликовала у себя на странице в Instagram пост, в котором рассказала о том, что ее концерт перенесли. Ольга указала на то, что все это из-за плохих погодных условий, проливного дождя и сильного ветра.

«Мои хорошие, в Москве начался просто жуткий ураган... Штормовое предупреждение! Мне позвонили с мероприятия, где я должна была выступать... Там полетела сцена, приборы световые... К сожалению, мое выступление становится уже не безопасным! Для вас в первую очередь и для меня. Поэтому я вынуждена сообщить всем моим любимым людям, всем моим поклонникам, которые меня ждут, что моего выступления сегодня не будет!» - обратилась Бузова к поклонникам, которые ждали ее выступление в День Победы.

Нужно сказать, что Ольга пообещала в ближайшее время встретиться с фанатами «и не раз», а также в очередной раз поблагодарила всех своих людей за то, что они у нее есть.

«Мое выступление становится уже не безопасным»: Ольга Бузова отменила концерт в День Победы

Стоит отметить, что новость об отмененном концерте Бузовой очень порадовал ее недоброжелателей. По мнению пользователей Сети, совсем скоро творческая деятельность Ольги может и вовсе сойти на «нет».

К слову, также злопыхатели Бузовой указали на тот факт, что у певицы появилось очень много свободного времени, а новых Stories с тренировок у певицы практически нет.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новорожденный сын принца Гарри получил
В Ставропольском крае при столкновении
«Мое выступление становится уже не
Медики развенчали пять распространенных
Саша Черно считает причиной своей
Хилари Дафф официально объявила о
Названы ТОП-5 авто всех времен по
Евгения Феофилактова раскритиковала
Ольга Орлова во время съемок "Дома-2"
Врачи нашли более безопасный метод
Мария Погребняк смутила Ольгу Бузову
Медики перечислили меры профилактики
«Противно уже смотреть»: Ольга Бузова
Ученые: Гонорея может передаваться
«Хотела посмотреть на знаменитого
Новый флагман Redmi перед выпуском
Сестры Ольга и Анна Бузовы не смогли
Ученые определили продукт, помогающий
У суррогатной матери Ким Кардашьян и
Татьяна Африкантова опять развязала
Ученые: Употребление фаст-фуда
В Сети опубликовано видео с
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Алмазное НЛО попало в объектив камеры в
Супруга Джигана Оксана Самойлова
«Нам праздновать нечего»: Муж Ксении
Ученые назвали 5 неизвестных фактов о
В Приморье в ДТП с КамАЗом погибли два
«Со слезами на глазах»: Ольга Бузова
Эксперты составили рейтинг самых
Просмотреть все новости