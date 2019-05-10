Ольга Орлова во время съемок "Дома-2" становится на ящик, чтобы казаться выше

«Для тех, кто ростом не вышел, созданы все необходимые условия для комфортной работы!» — подписала ролик со съемок реалити-шоу Орлова.

Телеведущая Ольга Орлова своими уловками поделилась на видео в соцсети Instagram. Как оказалось, ей необходимы специальные уловки для того, чтобы выглядеть в кадре выше реального роста. Коллега телезвезды по эфирам Ольга Бузова выше Орловой, ведь ее рост составляет около 180 сантиметров, а потому на фоне певицы она выглядит совсем маленькой.Чтобы рост казался выше, Ольга Орлова приспособилась использовать специальный ящик, показав весь процесс подготовки к съемкам на коротком видео.За короткое время публикация звезды собрала множество комментариев и лайков, многие отметили, что женщина и не должна быть высокой, если у нее миниатюрная фигура.