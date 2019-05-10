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Ольга Орлова во время съемок "Дома-2" становится на ящик, чтобы казаться выше

Телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Орлова во время съемок эфиров прибегает к некоторым уловкам, чтобы казаться в кадре выше. Из-за роста в 164 сантиметра знаменитость становится на специальный ящик.
Ольга Орлова во время съемок "Дома-2" становится на ящик, чтобы казаться выше

Телеведущая Ольга Орлова своими уловками поделилась на видео в соцсети Instagram. Как оказалось, ей необходимы специальные уловки для того, чтобы выглядеть в кадре выше реального роста. Коллега телезвезды по эфирам Ольга Бузова выше Орловой, ведь ее рост составляет около 180 сантиметров, а потому на фоне певицы она выглядит совсем маленькой.

Чтобы рост казался выше, Ольга Орлова приспособилась использовать специальный ящик, показав весь процесс подготовки к съемкам на коротком видео.
«Для тех, кто ростом не вышел, созданы все необходимые условия для комфортной работы!» — подписала ролик со съемок реалити-шоу Орлова.

За короткое время публикация звезды собрала множество комментариев и лайков, многие отметили, что женщина и не должна быть высокой, если у нее миниатюрная фигура.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:09

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