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Ученые: Плутоний мог появиться до формирования Солнечной системы

Американские ученые сообщили, что плутоний мог появиться до формирования Солнечной системы. Предполагается, что распространению данного элемента предшествовало столкновение нейтронных звезд.
Ученые: Плутоний мог появиться до формирования Солнечной системы

В результате исследования, проведенного сотрудниками Университета Флориды, плутоний оказался в разы тяжелее, нежели железо. Подобные химические элементы формируются посредством “p-процессов”. Согласно предварительным сведениям, масса нейтронных светил, которые могли участвовать в момент зарождения плутония, в несколько раз превышает вес Солнца. Основополагающим фактором для распространения плутония по планете стало слияние нейтронных звезд, что могло произойти за 80 миллионов лет до начала формирования Солнечной системы. В этот период, как отметили ученые, состав плутония в космическом пространстве достиг своего пика.

Ученые смогли прийти к данным выводам за счет компьютерного моделирования косвенных образований и результатов “р-процессов”. Другие теории ученые считают неперспективными и маловероятными в имеющихся условиях.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:28

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