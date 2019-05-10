Ученые: Плутоний мог появиться до формирования Солнечной системы





В результате исследования, проведенного сотрудниками Университета Флориды, плутоний оказался в разы тяжелее, нежели железо. Подобные химические элементы формируются посредством “p-процессов”. Согласно предварительным сведениям, масса нейтронных светил, которые могли участвовать в момент зарождения плутония, в несколько раз превышает вес Солнца. Основополагающим фактором для распространения плутония по планете стало слияние нейтронных звезд, что могло произойти за 80 миллионов лет до начала формирования Солнечной системы. В этот период, как отметили ученые, состав плутония в космическом пространстве достиг своего пика.Ученые смогли прийти к данным выводам за счет компьютерного моделирования косвенных образований и результатов “р-процессов”. Другие теории ученые считают неперспективными и маловероятными в имеющихся условиях.