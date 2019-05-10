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Мария Погребняк смутила Ольгу Бузову комплиментами во время совместного ужина на теплоходе

Свесткая львица и жена футболиста Мария Погребняк смутила Ольгу Бузову комплиментами во время совместного ужина на теплоходе. По мнению звезды, телеведущая с каждым годом выглядит все моложе.
Мария Погребняк смутила Ольгу Бузову комплиментами во время совместного ужина на теплоходе

Телеведущая и певица Ольга Бузова редко видится с подругами, так как не всегда находит время на сон и отдых. Звезда поет и выступает на концертах, создала собственный бренд одежды, открыла ресторан в центре Москвы и снимается в эфирах проекта "Дом-2". Тем не менее, для своей давней подруги, жены футболиста Павла Погребняка Марии знаменитость нашла время и пообедала с ней в ресторане на теплоходе.

Свое восхищение телеведущей Мария Погребняк скрывать не стала, а саму встречу знаменитости поспешили записать и показать в своих stories.
«Девочки, ну посмотрите, какая она красивая. Я просто сижу и не могу налюбоваться, какая красивая, искренне. Молодеешь ты с каждым годом», — произнесла Мария Погребняк.

На встречу звезда "Дома-2" Ольга Бузова пришла в джинсах и футболке собственного бренда, дополнив образ аксессуарами и нежным макияжем. Телеведущая оказалась смущена комплиментами от подруги, о чем также поспешила рассказать поклонникам в соцсетях.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:02

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