Мария Погребняк смутила Ольгу Бузову комплиментами во время совместного ужина на теплоходе

«Девочки, ну посмотрите, какая она красивая. Я просто сижу и не могу налюбоваться, какая красивая, искренне. Молодеешь ты с каждым годом», — произнесла Мария Погребняк.





Телеведущая и певица Ольга Бузова редко видится с подругами, так как не всегда находит время на сон и отдых. Звезда поет и выступает на концертах, создала собственный бренд одежды, открыла ресторан в центре Москвы и снимается в эфирах проекта "Дом-2". Тем не менее, для своей давней подруги, жены футболиста Павла Погребняка Марии знаменитость нашла время и пообедала с ней в ресторане на теплоходе.Свое восхищение телеведущей Мария Погребняк скрывать не стала, а саму встречу знаменитости поспешили записать и показать в своих stories.На встречу звезда "Дома-2" Ольга Бузова пришла в джинсах и футболке собственного бренда, дополнив образ аксессуарами и нежным макияжем. Телеведущая оказалась смущена комплиментами от подруги, о чем также поспешила рассказать поклонникам в соцсетях.