Светлана Лобода поделилась своим фото на белом коне

Светлана Лобода часто удивляет своих поклонников новыми кадрами. Она часто рассказывает о своей жизни на странице в Instagram. В этот раз она поделилась снимками с фотосессии, которую сделала 9 мая. На них певица позирует сидя на белом коне на фоне скал.Подписчики высоко оценили снимки: «Ангел на белом коне… Наша голубка Светлана», «Светлана Сергеевна, верховая езда Вам необыкновенно идет! Фото прекрасны», «Не перестаёте поднимать настроение и радовать своими фото». Некоторые поклонники решили, что к белому коню теперь не хватает принца.Посты звезды в Instagram никогда не остаются без внимания фанатов. Например, недавно она опубликовала фото, где ассистентка помогает ей застегнуть обувь перед выступлением. Подписчики бурно отреагировали на эту запись и осудили «барские манеры» певицы.