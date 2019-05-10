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Светлана Лобода поделилась своим фото на белом коне

Светлана Лобода поделилась в своем Instagram-аккаунте кадрами с новой фотосессии. В этот раз она позирует на белоснежном коне на фоне скал.
Светлана Лобода поделилась своим фото на белом коне

Светлана Лобода часто удивляет своих поклонников новыми кадрами. Она часто рассказывает о своей жизни на странице в Instagram. В этот раз она поделилась снимками с фотосессии, которую сделала 9 мая. На них певица позирует сидя на белом коне на фоне скал.
Подписчики высоко оценили снимки: «Ангел на белом коне… Наша голубка Светлана», «Светлана Сергеевна, верховая езда Вам необыкновенно идет! Фото прекрасны», «Не перестаёте поднимать настроение и радовать своими фото». Некоторые поклонники решили, что к белому коню теперь не хватает принца.

Посты звезды в Instagram никогда не остаются без внимания фанатов. Например, недавно она опубликовала фото, где ассистентка помогает ей застегнуть обувь перед выступлением. Подписчики бурно отреагировали на эту запись и осудили «барские манеры» певицы.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:47

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