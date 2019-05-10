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Google позволит людям бесплатно получить Pixel 3a в обмен на iPhone

Компания Google недавно анонсировала свои новые смартфоны – Pixel 3a и Pixel 3a XL. В честь выхода новинок бренд устроит необычную акцию и позволит людям бесплатно получить эти устройства в обмен на iPhone или телефон любой другой марки.
Google позволит людям бесплатно получить Pixel 3a в обмен на iPhone

Это можно сделать в рамках программы Trade-in, созданной по аналогии с предложениям на рынке автомобилей. Там человек может сдать свою старую машину и получить скидку на покупку новой. Компания Google пошла дальше и предлагает покупателям возможность получить новый смартфон Pixel 3a полностью бесплатно.

Все будет зависеть от того, с каким устройством человек решит расстаться, а также от его возраста, состояния и наличия критических поломок. Например, сдав iPhone XS Max пользователь получит на свой счет 600 долларов, следовательно, он сможет приобрести Pixel 3a XL бесплатно, а остаток средств ему выдадут наличными или переведут на карту.

Примечательно, что данная акция Google не направлена исключительно на смартфоны Apple, Trade-in доступна практически для всех современных мировых брендов, таких как Samsung, Xiaomi, Vivo, Huawei и другие. Чтобы проверить наличие той или иной марки в этой программе обмена, надо зайти на официальный сайт и свериться с опубликованным там списком. Представители Google отметили, что подобная акция не является одноразовой, и ее будут повторять в будущем, скорее всего, при выходе новых смартфонов линейки Pixel.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:12

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