Сергей Лазарев анонсировал два новых ремикса на написанную для “Евровидения-2019” песню “Scream”

В своем профиле Сергей Лазарев опубликовал фрагмент одного из ремиксов на композицию, с которой он готовится выступить перед аудиторией в рамках “Евровидения-2019”. Все желающие могут послушать ремикс и скачать песню “Scream” в разных вариантах аранжировки. Поклонники Лазарева высоко оценили треки, высказав свое мнение в комментариях под записью. Однако нашлись и те, кому больше понравился оригинал композиции.На данный момент в Израиле ведется подготовка к открытию “Евровидения-2019”, где Лазарев выступит во втором полуфинале. Букмекеры оценили шансы представителя России на достойное выступление, поставив его на второе место после Дикана Лоуренса из Нидерландов.