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Сергей Лазарев анонсировал два новых ремикса на написанную для “Евровидения-2019” песню “Scream”

Пребывающий в Израиле певец Сергей Лазарев продемонстрировал многочисленным поклонникам сразу несколько ремиксов на композицию “Scream”. Презентация треков состоялась на странице артиста в сети Instagram.
Сергей Лазарев анонсировал два новых ремикса на написанную для “Евровидения-2019” песню “Scream”

В своем профиле Сергей Лазарев опубликовал фрагмент одного из ремиксов на композицию, с которой он готовится выступить перед аудиторией в рамках “Евровидения-2019”. Все желающие могут послушать ремикс и скачать песню “Scream” в разных вариантах аранжировки. Поклонники Лазарева высоко оценили треки, высказав свое мнение в комментариях под записью. Однако нашлись и те, кому больше понравился оригинал композиции.

На данный момент в Израиле ведется подготовка к открытию “Евровидения-2019”, где Лазарев выступит во втором полуфинале. Букмекеры оценили шансы представителя России на достойное выступление, поставив его на второе место после Дикана Лоуренса из Нидерландов.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:20

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