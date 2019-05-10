Сергей Лазарев анонсировал два новых ремикса на написанную для “Евровидения-2019” песню “Scream”
Пребывающий в Израиле певец Сергей Лазарев продемонстрировал многочисленным поклонникам сразу несколько ремиксов на композицию “Scream”. Презентация треков состоялась на странице артиста в сети Instagram.
В своем профиле Сергей Лазарев опубликовал фрагмент одного из ремиксов на композицию, с которой он готовится выступить перед аудиторией в рамках “Евровидения-2019”. Все желающие могут послушать ремикс и скачать песню “Scream” в разных вариантах аранжировки. Поклонники Лазарева высоко оценили треки, высказав свое мнение в комментариях под записью. Однако нашлись и те, кому больше понравился оригинал композиции.
На данный момент в Израиле ведется подготовка к открытию “Евровидения-2019”, где Лазарев выступит во втором полуфинале. Букмекеры оценили шансы представителя России на достойное выступление, поставив его на второе место после Дикана Лоуренса из Нидерландов.
В своем профиле Сергей Лазарев опубликовал фрагмент одного из ремиксов на композицию, с которой он готовится выступить перед аудиторией в рамках “Евровидения-2019”. Все желающие могут послушать ремикс и скачать песню “Scream” в разных вариантах аранжировки. Поклонники Лазарева высоко оценили треки, высказав свое мнение в комментариях под записью. Однако нашлись и те, кому больше понравился оригинал композиции.
На данный момент в Израиле ведется подготовка к открытию “Евровидения-2019”, где Лазарев выступит во втором полуфинале. Букмекеры оценили шансы представителя России на достойное выступление, поставив его на второе место после Дикана Лоуренса из Нидерландов.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:20