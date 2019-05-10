Виталина Цымбалюк-Романовская скорбит из-за смерти Сергея Доренко

Виталина Цымбалюк-Романовская уверена, что такие люди, как Сергей Доренко, рождаются крайне редко. По мнению известной пианистки, журналист влиял на мышление сразу нескольких поколений, а осознание его смерти невыносимо для артистки. Подписчики экс-возлюбленной Джигарханяна поддержали ее в комментариях, отметив, что смерть отечественного телеведущего стала большой потерей.Как известно, Сергей Доренко скончался на 60-м году жизни, во время езды на мотоцикле по Москве. В связи со смертью Доренко высказались многие известные личности, его коллеги и знакомые. Также проведено вскрытие и раскрыта причина смерти деятеля, у которого возникли проблемы с сердцем.