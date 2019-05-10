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Samsung запатентовал странный складной «смартфон-кирпич»

Компания Samsung запатентовала странное складное устройство, имеющее необычную форму и функционал. Подобный «смартфон-кирпич» можно сгибать сразу в трех местах, а в полностью развернутой форме он напоминает планшет.
Samsung запатентовал странный складной «смартфон-кирпич»

Такая информация появилась на официальном сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization). Согласно нее, компания Samsung получила патент на смартфон со складным экраном, сгибающимся сразу в трех местах. Это позволит пользователю сложить устройство в форму параллелепипеда. Подобный странный дизайн может привести как к огромному успеху, так и к громкому провалу, отмечают эксперты.

Согласно данным, запатентованный «смартфон-кирпич» имеет один большой гибкий дисплей, а не несколько разной формы и размера, как может показаться изначально. В развернутом виде устройство напоминает обычный планшет и, следовательно, получит соответствующее оформлении интерфейса. Как только пользователь начнет складывать смартфон – отдельные его части будут получать собственные функции, отличные от той части основного экрана, что еще осталась. Одна из них начнет показать дату и время, а вторая – уведомления.

Странный смартфон от Samsung имеет USB-порт, разъем 3,5-мм для наушников и несколько динамиков. Появление такого устройства на рынке маловероятно, даже несмотря на получение соответствующего патента.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:56

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