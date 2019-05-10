Samsung запатентовал странный складной «смартфон-кирпич»
Компания Samsung запатентовала странное складное устройство, имеющее необычную форму и функционал. Подобный «смартфон-кирпич» можно сгибать сразу в трех местах, а в полностью развернутой форме он напоминает планшет.
Такая информация появилась на официальном сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization). Согласно нее, компания Samsung получила патент на смартфон со складным экраном, сгибающимся сразу в трех местах. Это позволит пользователю сложить устройство в форму параллелепипеда. Подобный странный дизайн может привести как к огромному успеху, так и к громкому провалу, отмечают эксперты.
Согласно данным, запатентованный «смартфон-кирпич» имеет один большой гибкий дисплей, а не несколько разной формы и размера, как может показаться изначально. В развернутом виде устройство напоминает обычный планшет и, следовательно, получит соответствующее оформлении интерфейса. Как только пользователь начнет складывать смартфон – отдельные его части будут получать собственные функции, отличные от той части основного экрана, что еще осталась. Одна из них начнет показать дату и время, а вторая – уведомления.
Странный смартфон от Samsung имеет USB-порт, разъем 3,5-мм для наушников и несколько динамиков. Появление такого устройства на рынке маловероятно, даже несмотря на получение соответствующего патента.
Такая информация появилась на официальном сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization). Согласно нее, компания Samsung получила патент на смартфон со складным экраном, сгибающимся сразу в трех местах. Это позволит пользователю сложить устройство в форму параллелепипеда. Подобный странный дизайн может привести как к огромному успеху, так и к громкому провалу, отмечают эксперты.
Согласно данным, запатентованный «смартфон-кирпич» имеет один большой гибкий дисплей, а не несколько разной формы и размера, как может показаться изначально. В развернутом виде устройство напоминает обычный планшет и, следовательно, получит соответствующее оформлении интерфейса. Как только пользователь начнет складывать смартфон – отдельные его части будут получать собственные функции, отличные от той части основного экрана, что еще осталась. Одна из них начнет показать дату и время, а вторая – уведомления.
Странный смартфон от Samsung имеет USB-порт, разъем 3,5-мм для наушников и несколько динамиков. Появление такого устройства на рынке маловероятно, даже несмотря на получение соответствующего патента.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:56