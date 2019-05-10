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Анастасия Волочкова призналась в страхе перед полетами

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала в сети Instagram о своем страхе перед полетами. Артистка отправилась на отдых, воспользовавшись услугами компании “Аэрофлот”, поблагодарив команду за безопасную транспортировку.
Анастасия Волочкова призналась в страхе перед полетами

На своей странице в сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала снимок, для которого позирует в компании капитана авиалайнера и бортпроводника. Как отметила балерина, самолет не дрогнул во время полета, что ее сильно обрадовало, поскольку она боится летать. При этом перелет был длительным, а компанию “Аэрофлот” артистка назвала самой надежной, а также отметила профессионализм пилотов.

Анастасия Волочкова приняла спонтанное решение о путешествии и предложила поклонникам угадать, где она сейчас находится. В частности, она поблагодарила менеджера туристической службы за своевременную покупку билетов.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:48

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