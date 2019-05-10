Анастасия Волочкова призналась в страхе перед полетами

На своей странице в сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала снимок, для которого позирует в компании капитана авиалайнера и бортпроводника. Как отметила балерина, самолет не дрогнул во время полета, что ее сильно обрадовало, поскольку она боится летать. При этом перелет был длительным, а компанию “Аэрофлот” артистка назвала самой надежной, а также отметила профессионализм пилотов.Анастасия Волочкова приняла спонтанное решение о путешествии и предложила поклонникам угадать, где она сейчас находится. В частности, она поблагодарила менеджера туристической службы за своевременную покупку билетов.