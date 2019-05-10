Новорожденный сын принца Гарри получил имя в честь любимого кота Меган Маркл





Меган Маркл стала матерью 6 мая и теперь в прессе активно заняты обсуждением этой новости. Спустя некоторое время молодые родители рассекретили имя первенца. Малыша назвали Арчи. Как сообщает зарубежное издание, выбранное для сына имя – ностальгическая отсылка бывшей звезды Голливуда к ее питомцу, которого она очень любила еще студенткой.Кота спасла мать герцогини Сассекской - Дориа, и после этого четвероногий друг стал частью их семьи, рассказал журналистам источник, приближенный к семье Маркл. Перед появлением сына на свет супруга принца Гарри публиковала снимок, где гладит пушистого друга. Она также могла назвать питомца в честь главного героя комиксов – Арчи Эндрюса, которые так нравились Маркл в юности, - отмечает автор статьи в The Sun.