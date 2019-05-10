В Сети опубликовано видео с новорожденным сыном принца Гарри и Меган Маркл

Первый выход к журналистам принц Гарри и Меган Маркл совершили утром 9 мая, тогда они показали своего новорожденного сына. Ребенка на руках держал супруг, а сам малыш был закутан в белое одеяло и тихо спал. Меган Маркл заявила, что чувствует себя счастливой и не может подобрать правильных слов для выражения эмоций.Вечером того же дня принц Гарри и Меган Маркл познакомили своего первенца с королевой Елизаветой II и ее супругом принцем Филиппом. Именно на этой встрече новорожденный сын герцога и герцогини Сассекских должен был получить свое имя и титул. Встреча прошла удачно, Елизавета II радостно встретила своего очередного правнука. После этого стало известно, что новый член королевской семьи получил имя Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор. Он является седьмым в списке престолонаследия, то есть занимает место сразу после своего отца.Обычно крестины в Великобритании проходят в течении 3 месяцев с рождения, но в этот раз они могут случится раньше. Ведь королева летом традиционно уезжает отдыхать в Шотландию, и церемония должна состояться до этого. Также стало известно, что Меган Маркл изначально хотела рожать дома, но врачи запретили это делать. В итоге роды состоялись в лондонской больнице Портленд.