В Приморье в ДТП с КамАЗом погибли два человека





Утром 10 мая на 7-м километре трассы Де-Фриз – Седанка – Патрокл на повороте к поселку Шмидтовка столкнулись пикап и спецтехнический автомобиль. На место аварии сразу выехала машина Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Специалистами установлено, что 42-летний водитель легкового автомобиля двигался со стороны Уссурийска по направлению к Владивостоку. Им была выбрана неверная скорость движения, в результате чего и произошла авария. Автомобиль столкнулся с дорожным пылесосом. Очевидцы сообщают, что Nissan Frontier двигался по левой полосе и по какой-то причине не совершил торможение перед КамАЗом и врезается в него на полной скорости.От травматических повреждений, полученных в результате столкновения, 42-летний водитель и его пассажирка 45 лет скончались. Также известно, что в ДТП погибла еще и собака. Погибший мужчина имел 22 года стажа управления автомобилем. В начале этого года ему был выписан штраф за нарушение скоростного режима. Очевидцы события считают, что водитель мог отвлечься на телефон, потому что невозможно было не заметить спецтехнику.