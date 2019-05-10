В Приморье в ДТП с КамАЗом погибли два человека
В Приморье столкнулись КамАЗ и Nissan Frontier. В результате ДТП погибли два человека.
Утром 10 мая на 7-м километре трассы Де-Фриз – Седанка – Патрокл на повороте к поселку Шмидтовка столкнулись пикап и спецтехнический автомобиль. На место аварии сразу выехала машина Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Специалистами установлено, что 42-летний водитель легкового автомобиля двигался со стороны Уссурийска по направлению к Владивостоку. Им была выбрана неверная скорость движения, в результате чего и произошла авария. Автомобиль столкнулся с дорожным пылесосом. Очевидцы сообщают, что Nissan Frontier двигался по левой полосе и по какой-то причине не совершил торможение перед КамАЗом и врезается в него на полной скорости.
От травматических повреждений, полученных в результате столкновения, 42-летний водитель и его пассажирка 45 лет скончались. Также известно, что в ДТП погибла еще и собака. Погибший мужчина имел 22 года стажа управления автомобилем. В начале этого года ему был выписан штраф за нарушение скоростного режима. Очевидцы события считают, что водитель мог отвлечься на телефон, потому что невозможно было не заметить спецтехнику.
Утром 10 мая на 7-м километре трассы Де-Фриз – Седанка – Патрокл на повороте к поселку Шмидтовка столкнулись пикап и спецтехнический автомобиль. На место аварии сразу выехала машина Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Специалистами установлено, что 42-летний водитель легкового автомобиля двигался со стороны Уссурийска по направлению к Владивостоку. Им была выбрана неверная скорость движения, в результате чего и произошла авария. Автомобиль столкнулся с дорожным пылесосом. Очевидцы сообщают, что Nissan Frontier двигался по левой полосе и по какой-то причине не совершил торможение перед КамАЗом и врезается в него на полной скорости.
От травматических повреждений, полученных в результате столкновения, 42-летний водитель и его пассажирка 45 лет скончались. Также известно, что в ДТП погибла еще и собака. Погибший мужчина имел 22 года стажа управления автомобилем. В начале этого года ему был выписан штраф за нарушение скоростного режима. Очевидцы события считают, что водитель мог отвлечься на телефон, потому что невозможно было не заметить спецтехнику.
Происшествия
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:23