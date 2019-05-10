АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали влияние графеновых хлопьев на действие клеток мозга
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

В Приморье в ДТП с КамАЗом погибли два человека

В Приморье столкнулись КамАЗ и Nissan Frontier. В результате ДТП погибли два человека.
В Приморье в ДТП с КамАЗом погибли два человека

Утром 10 мая на 7-м километре трассы Де-Фриз – Седанка – Патрокл на повороте к поселку Шмидтовка столкнулись пикап и спецтехнический автомобиль. На место аварии сразу выехала машина Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Специалистами установлено, что 42-летний водитель легкового автомобиля двигался со стороны Уссурийска по направлению к Владивостоку. Им была выбрана неверная скорость движения, в результате чего и произошла авария. Автомобиль столкнулся с дорожным пылесосом. Очевидцы сообщают, что Nissan Frontier двигался по левой полосе и по какой-то причине не совершил торможение перед КамАЗом и врезается в него на полной скорости.

От травматических повреждений, полученных в результате столкновения, 42-летний водитель и его пассажирка 45 лет скончались. Также известно, что в ДТП погибла еще и собака. Погибший мужчина имел 22 года стажа управления автомобилем. В начале этого года ему был выписан штраф за нарушение скоростного режима. Очевидцы события считают, что водитель мог отвлечься на телефон, потому что невозможно было не заметить спецтехнику.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Употребление фаст-фуда
В Сети опубликовано видео с
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Алмазное НЛО попало в объектив камеры в
Супруга Джигана Оксана Самойлова
«Нам праздновать нечего»: Муж Ксении
Ученые назвали 5 неизвестных фактов о
В Приморье в ДТП с КамАЗом погибли два
«Со слезами на глазах»: Ольга Бузова
Эксперты составили рейтинг самых
Ученые доказали влияние графеновых
Ученые: Яд скорпиона поможет хирургам
На Нюрбургсрингской трассе был замечен
Посол РФ в США: Россия не делит победу
Едва переступив порог «Дома-2» Настя
Марк Цукерберг тайно приобрел два
Ученые рассказали, как злость влияет на
Наталью Водянову заподозрили в
«Вам надо отдохнуть»: Рустам Солнцев
Положительные отношения матери и
Поклонники перестали узнавать
Александр Невзоров: «Кончине Сергея
В Подмосковье автомобиль сбил
Сергей Лазарев посетил святые места
Новый зловред атакует компьютеры на
Аргентинские мастера рассказали о
Заявлявшая о контакте с пришельцами
Ученые нашли связь между хроническим
Эксперты назвали лучшие аэропорты и
«Похоже на отравление»: Садальский
Просмотреть все новости